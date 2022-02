Cabandié: Estos eventos climáticos extremos son cada vez más pronunciados y nos convocan a tomar acciones"

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, señaló que el Gobierno nacional no está "ajeno" a lo que sucede con los incendios forestales pero admitió que si no actuán en consecuencia van a "seguir perdiendo biodiversidad",al encabezar la apertura de la Asamblea Extraordinaria n.° 43 de Prevención del Fuego y de Humedales del COFEMA.En la reunión realizada desde San Luis, el ministro Cabandié expresó: “Hacemos esta asamblea extraordinaria a propósito de ciertas urgencias, con ese espíritu federal del COFEMA del cual estamos plenamente convencidos desde la Nación”.Luego hizo referencia a uno de los ejes de la convocatoria y mencionó: “Uno de los temas que nos convoca hoy es el fuego, además de los humedales. Respecto al fuego, tal como mencionó Azulay, no nos es ajeno lo que sucede respecto a los focos ígneos, a las bajantes históricas, al estrés hídrico, a las sequías prolongadas que favorecen los incendios forestales y que, por supuesto, si no actuamos en consecuencia vamos a seguir perdiendo biodiversidad, al mismo tiempo que ponemos en riesgo vidas humanas, hectáreas productivas y propiedades”.En este sentido, sumó:Además, Cabandié explicó que el cambio climático genera condiciones propicias para los incendios forestales: “Estos eventos climáticos extremos son cada vez más pronunciados y nos convocan a tomar acciones que necesitan un aumento del presupuesto, el cual se fue incrementando. Para el ejercicio de 2022 tendremos $ 6.500 millones disponibles”.“Es muy diferente a los presupuestos que el área ha tenido en años anteriores. En 2019, por ejemplo, el presupuesto era de $ 219 millones. Este incremento presupuestario es infinitamente superior, por eso iniciamos la licitación de medios aéreos por $ 1800 millones que ya entró en vigencia. Asimismo, estamos trabajando en una licitación para medios aéreos internacionales”, agregó el ministro.En relación al ofrecimiento de recursos de Nación a las provincias, el ministro explicó: “Vamos a establecer un protocolo administrativo que deje asentado los pedidos y los ofrecimientos”. “concluyó Cabandié.El titular de la cartera ambiental nacional hizo mención al otro eje principal de la asamblea, los humedales, y detalló:A su turno, el presidente del COFEMA, Santiago Azulay, expresó: “Decidimos realizar esta asamblea extraordinaria con dos temas que forman parte de la actualidad de la agenda ambiental: los incendios y los humedales. Estos temas no han pasado por ninguna comisión con anterioridad porque hemos querido empezar a tratarlos rápidamente”., destacó .En este sentido, Azulay señaló: “No puede ser que a veces estas cuestiones de diferentes áreas provinciales retarden el pedido de auxilio ni tampoco la respuesta En este tipo de cosas, cada minuto que ganemos nos da posibilidades de ser eficientes y eficaces en la utilización de recursos que siempre son escasos, aca y en cualquier lugar del planeta”.Azulay también se refirió a los humedales y expresó: “LDurante la jornada, se habló de impulsar la formación de brigadistas forestales en todo el territorio. En la actualidad, 18 provincias cuentan con un cuerpo forestal. Además, se enfatizó la instancia de que el manejo del fuego dependa de las áreas ambientales de cada provincia, con el fin de agilizar y hacer más eficiente la lucha contra los incendios forestales.También se repasaron el Informe de las Autoridades del Sistema Nacional del Fuego y los avances en la elaboración de un Protocolo Único Nacional y Obligatorio frente a la Prevención y al Control del Fuego.Por último, cabe mencionar que las autoridades ambientales del país continúan abordando de manera participativa y federal el proyecto de ley de humedales, anunciado recientemente por el COFEMA.Del encuentro realizado de manera presencial en la casa de Gobierno de la ciudad de San Luis participaron autoridades nacionales y representantes de las jurisdicciones provinciales.