Alberto Fernández: No hay acuerdo con el FMI que impida que sigamos creciendo

El presidente Alberto Fernández encabezó este lunes el acto de inauguración del Nuevo Polideportivo de Santa Clara del Mar, en el partido bonaerense de Mar Chiquita, y se refirió al acuerdo con el FMI tras las discusiones en torno a las posibles reformas a las jubilaciones de privilegio. “Tengan confianza porque no va a haber acuerdo con el Fondo que detenga el crecimiento que vamos a tener, va a crecer la obra pública, y que se queden tranquilos los jubilados porque seguiremos trabajando para que sus jubilaciones mejoren día a día”.“Lamentablemente todos los días tenemos que luchar con la mentira instalada, pero todos los días les digo que no tengo ninguna duda en ordenar la economía desquiciada que me han dejado, pero no lo voy a hacer a costa de ningún argentino, no lo voy a hacer abandonando a los que más necesitan, van a tener la contención del Estado”, aclaró durante su intervención final. Al tiempo que valoró que “somos un extraordinario país, tenemos la mejor sociedad del mundo y tenemos un futuro, el futuro que construyamos va a depender de nosotros, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para ser presidente del mejor país del mundo”.INCENDIOS EN CORRIENTESPor otra parte se refirió a los graves incendios en la provincia de Corrientes donde ya se confirmaron 14 focos activos y aclaró que si bien “no hacemos publicidad” con eso, “estamos poniendo toda la energía y todos nuestros esfuerzos en Corrientes”. “Lo que es verdad es que no hacemos publicidad con eso, pero mandamos a todos nuestros bomberos, hidrantes, fuerzas de seguridad, brigadistas, helicópteros, porque la Argentina es una sola, no hay centro y periferia, hay Argentina y argentinos que necesitan que el país se levante y con esa decisión queremos encarar el futuro”, marcó.POLIDEPORTIVO PARA MAR CHIQUITA Y LA “NUEVA RUTA 11”Con respecto a la inauguración del Nuevo Polideportivo de Santa Clara del Mar, en el partido bonaerense de Mar Chiquita, se refirió a la obra reactivada en abril de 2021 luego de estar paralizada entre 2015 y 2019, con una inversión de 150 millones de pesos y la generación de 120 empleos directos, y que ahora beneficiará a las más de 18 mil personas que viven en 11 localidades de la región. Anunció así que se construirá la pileta climatizada para el entrenamiento de los guardavidas del partido, y añadió que la Ruta 11 se convertirá “en la nueva ruta 2”.