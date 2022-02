Famoso engañado por Generación Zoe expuso la relación de Cositorto con Larreta y Vidal

manifestó que conoció a Cositorto el año pasado y que está conmovido por todo lo que está pasando, "me llamó la atención como enseñaban en la fundación, por eso empecé a estudiar y a confiar en lo que veía" sostuvo y planteó que a él lo becaron al principio "porque me conocían de los medios, yo invertí mi auto en Generación Zoe, para abrir mi billetera virtual"

"Cositorto está empezando a formar su propio partido político, le gustaban dos personas, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta". En ese sentido remarcó que fue él quien le presentó a Martiniano Molina -el exintendente de Quilmes de Juntos por el Cambio- al prófugo de la justicia argentina que se encuentra acusado por estafa

"yo no soy parte de ninguna asociación ilícita, simplemente soy un estudiante, no tengo nada que ver con la estafa y el engaño, si es así, también soy víctima"

-que se transmite por el canal América-, y hoy por la mañana, luego de que tres víctimas de Villa María, en la misma provincia, aseguraron ser estafados en el presunto esquema Ponzi.En el relato. "Todavía yo confió en eso", aseguró e indicó,González, lamentó el posible uso de su imagen pública, "hoy me siento parte de un sueño, estoy esperando que todo se solucione" e hizo alusión a la relación del CEO con figuras de la política local,. En la entrevista que le brindó a Radio10 también destacó el efecto psicológico de la organización, "si uno lo ve desde afuera se puede catalogar como una secta, pero cuando estas adentro no significa lo mismo, ves como todo tiene un rédito" y expresó quePara cerrar, González se atajó ante posibles acusaciones,y subrayó, "no hablé con Leonardo Cositorto estos días, la realidad es que mi familia está asustada"., mientras tanto, Miguel Ángel Pierri aseguró que será su abogado defensor.