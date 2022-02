Generación Zoe: ¿Dónde está Leonardo Cositorto?

Tras la orden judicial que implicaba el allanamiento de la sede de Generación Zoe en Villa María, Córdoba, la Justicia emitió una orden de captura para el líder del holding Leonardo Cositorto y para otros siete directivos.Cositorto personas realizó un Zoom desde República Dominicana donde volvió a pedir dinero para su causa y afirmó que se encuentra prófugo de la Justicia para que no lo detengan. “Voy a tomar este tiempo de reflexión, que me tengo que estar escondiendo para que no me tengan detenido”, aseguró.También apuntó contra los medios de comunicación y contra los usuarios de Twitter que más investigaron el caso de Generación Zoe. “Vergüenza que el periodismo no diga nada. La policía corrupta, obviamente no todos. Nosotros tenemos policías ‘Generación Zoe’”, expresó el líder del holding del escándalo.