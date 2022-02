23.02.2022 / REDES SOCIALES

Vidal entrevistará a Macri por Instagram: los detalles de “Un café de noche”



La diputada nacional del PRO y ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires mantendrá una charla con el ex presidente de la Nación a través de dicha red social. El encuentro se da en el marco de los cuestionamientos al ex jefe del gobierno de Cambiemos por la deuda tomada con el FMI, la Gestapo Anti-Sindical y el espionaje macrista.