Rusia bombardeó Ucrania en apoyo a los separatistas prorrusos y se desata la guerra

El inicio de la invasión fue condenado firmemente por gran parte de la comunidad internacional y por el Gobierno de Ucrania, que rompió sus relaciones diplomáticas con Moscú, y prometió defenderse, al tiempo solicitaba ayuda internacional para que se fuerce a Moscú a respetar la paz.

La decisión del presidente rusode poner en marchaen Ucrania cambió el escenario del conflicto. Inmediatamente empezaron ataques "quirúrgicos", como los llamó el Ministerio de Defensa ruso, sobre la infraestructura militar de Ucrania. El presidente Biden responsabilizó a Rusia por la destrucción y muerte que pueda causar el conflicto y habló con su homólogo ucraniano. También prometió que anunciará su respuesta en la tarde de este jueves.Los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas y la imposición de sanciones occidentales contra Rusia no bastaron para disuadir al presidente ruso Vladimir Putin, que había desplegado entre 150.000 y 200.000 tropas a lo largo de las fronteras de Ucrania desde hacía semanas., declaró el mandatario en un discurso televisado de madrugada, en el que aseguró que no buscaba la "ocupación", sino "una desmilitarización y una desnazificación" de Ucrania y la defensa de los rebeldes prorrusos del este del país, reprodujo la agencia de noticias AFP.Poco después empezaron a escucharse explosiones en varias ciudades de Ucrania, desde Kiev hasta Járkov, su segunda ciudad en la frontera con Rusia, pero también en Odesa o Mariúpol, a orillas del mar Negro y el mar de Azov. Las sirenas de aviso de bombardeos se activaron en la capital, en Odesa y en Leópolis (Lviv), donde Estados Unidos y otros países habían desplazado sus embajadas.El ejército ruso aseguró que estaba atacando instalaciones militares ucranianas con "armas de alta precisión", reivindicando que habían destruido los sistemas de defensa antiaérea y haber dejado "fuera de servicio" las bases aéreas de Ucrania.También confirmó que ya hubo incursiones terrestres de las fuerzas rusas por el norte, desde Rusia y Bielorrusia, pero también por el sur en la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014. Bielorrusia, aliada del Kremlin, aseguró no estar participando en la operaciónEl presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció una ley marcial en todo el país, pero pidió a la población no entrar en pánico. También urgió a la comunidad internacional a crear una "coalición anti-Putin" para forzar a Moscú a respetar la paz. Además, el mandatario decidió cortar las relaciones diplomáticas con Rusia, que se habían mantenido pese a la anexión de Crimea. "Las fuerzas ucranianas llevan a cabo encarnizados combates.El ejército ucraniano aseguró haber matado a 50 ocupantes rusos, y abatido cinco aviones y un helicóptero en el este del país. Las autoridades ucranianas cerraron el espacio aéreo a la aviación civil por motivos de seguridad, mientras que Rusia cerró el transporte marítimo en el Rusia aseguró que los civiles de Ucrania "no tienen nada que temer", pero en el metro de Kiev, decenas de personas buscaban refugio o la manera de salir de la ciudad por tren o por carretera. "", indicó a AFP María Kashkoska, de 29 años, en un estado de conmoción en el metro.En medio de la noche, el tráfico de la capital era el propio de las hora pico. Vehículos llenos de familias buscaban salir de la ciudad, hacia el oeste, lo más lejos posible de la frontera rusa, situada a 400 km. En Chuguev, cerca de Járkov, una mujer y su hijo lloraban a un hombre, muerto en un ataque de misiles, una de las primeras víctimas del ataque.repetía incansablemente el hijo, junto a los restos de un antiguo automóvil Lada y al cráter provocado por el proyectil caído entre dos inmuebles de cinco pisos."He tomado la decisión de llevar a cabo una operación militar especial", declaró el mandatario ruso durante un mensaje especial a los ciudadanos rusos, detallando que el objetivo del operativo es "proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años".agregó.El líder ruso subrayó que las circunstancias exigen que Moscú actúe "con firmeza y de inmediato" y señaló que "las Repúblicas Populares de Donbass han solicitado la ayuda de Rusia". Asimismo, subrayó que "Rusia no puede existir con una amenaza constante que emana del territorio ucraniano" y que a las autoridades del país "no se les ha dejado otra opción" para proteger el pueblo ruso. El jefe de Estado explicó que la operación militar rusa se llevará a cabo en defensa propia contra quienes habían tomado a Ucrania como "rehén"., dijo.El presidente se dirigió al pueblo ucraniano y reafirmó que las acciones de Moscú son de "autodefensa frente a las amenazas" que se le plantean y, reclamó. El jefe de Estado señaló que Rusia no pretende ocupar Ucrania, sino que buscará su desmilitarización.Putin también se dirigió a los militares ucranianos y aseguró que todos aquellos que se nieguen a cumplir las órdenes "criminales" de Kiev y dejen las armas podrán abandonar la zona de guerra sin obstáculos. Subrayó que ellos habían jurado lealtad a su pueblo "y no a la junta antipopular, que está robando a Ucrania y amedrentando a ese mismo pueblo".detalló. El presidente ruso subrayó: "Toda la responsabilidad por el posible derramamiento de sangre recaerá sobre la conciencia del régimen que gobierna el territorio de Ucrania".Además, Putin subrayó que Rusia sigue siendo una de las potencias nucleares más poderosas del planeta, por lo que ningún agresor potencial debería tener dudas de que será completamente derrotado. "En cuanto a la esfera militar, la Rusia moderna, incluso después del colapso de la URSS y la pérdida de gran parte de su potencial nuclear, es hoy una de las potencias nucleares más poderosas", detalló. ", advirtió. Putin recordó que en la actualidad "prácticamente no pasa ni un solo día sin bombardeos en las localidades de Donbass". "No cesan la matanza de civiles, el asedio, el hostigamiento de personas, incluidos niños, mujeres, ancianos", lamentó, al tiempo que agregó que "el llamado mundo civilizado, del cual los colegas occidentales se autodenominan únicos representantes, prefiere no darse cuenta de esto, como si todo este horror, genocidio, al que son sometidas casi 4 millones de personas, no existiera".La Embajada Argentina en Ucrania le recomendó este jueves a los cerca de 100 ciudadanos argentinos residentes en ese país que sigana raíz de los recientes ataques militares realizados contra esa nación por fuerzas de la Federación Rusa. “La Embajada recomienda seguir las instrucciones e informaciones de las autoridades ucranianas. A los argentinos en Kiev les aconsejamos quedarse en sus hogares/lugares de ubicación a menos que se activen las sirenas de alarma", señaló la embajada en un comunicado.En ese sentido, se remarcó que "la Embajada continuará informando por todos los canales habilitados"., señaló un comunicado de la delegación Argentina en Kiev publicado en la red social Facebook.La Embajada argentina recordó además"La Sección Consular de la Embajada se encuentra trabajando normalmente por si requirieran tramitar documentación y en permanente comunicación con los connacionales a través de los siguientes canales:Atención personal: Сalle Ivana Fedorova 12, piso 6, Kiev; correo electrónico institucional de la Sección Consular: [email protected] ; Tel./fax: 0038 044 2386922. También se habilitó un celular de guardia para emergencias consulares: 0038 097 1390373. Fuentes oficiales confirmaron a la agencia Télam que la Cancillería está en permanente contacto con la embajada argentina en Kiev, "que está trabajando con normalidad y en comunicación permanente con la comunidad argentina". Hay 83 argentinos registrados permanentes en Ucrania y unos 20 en tránsito, y ante la situación actual, Cancillería reforzó "las partidas de pasaportes provisorios para que la embajada en Kiev tenga que brindar asistencia consular en caso de una emergencia", indicaron voceros del palacio San Martín.