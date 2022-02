Insólito: Sturzenegger consideró que la del FMI es una deuda que se podía pagar sin restructurar

En declaraciones con el diario Perfil, el ex presidente del BCRA durante la gestión Mauricio Macri, Federico Sturzenegger, defendió su administración y aseguró que el presidente Alberto Fernández perdió una chance para dar solución al tema de la deuda por no optar por una salida “a la uruguaya”.

Para Sturzenegger, las expectativas son ambiguas, en relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional relativo a la deuda heredada del macrismo. “En el FMI fueron cambiando las cosas, si hablabas con los funcionarios hace un par de meses, no querían saber nada. La Argentina tiene una historia tortuosa con el FMI de incumplimientos que les ha costado mucho a los propios funcionarios que se han involucrado en ellos”, explicó.A su entender, “en las últimas semanas hay una bajada de línea más política de que algún tipo de acuerdo se va a tener que lograr”. No obstante, subrayó:Consultado sobre cómo votaría si fuese diputado, dijo que no lo acompañaría., señaló.Y exigió al bloque FDT en su totalidad a acompañarlo., remató.