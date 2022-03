Lacunza sobre el programa económico: "Es muy malo y no va a resolver los problemas de la Argentina"

Consideró que el programa económico asociado al acuerdo "es muy malo, de mala calidad, y no va a resolver los problemas de la Argentina" y adviritó que "como no estamos de acuerdo no podemos prestar ese aval". "Si la opinión de la oposición era tan importante, tendrían que haber una mesa de consulta previa, sino es un contrato de adhesión, firme acá abajo y ni lea lo que dice arriba"

"Es un país que no tiene margen de error, hay que tener diagnostico, voluntad y pericia para llevar adelante un programa económico y cuando uno escucha al gobierno sale más preocupado de lo que entra"

Uno de los economistas referentes del Pro,de aprobar el proyecto pero no votar el plan económico que implican los anexos,, indicó., manifestó.y lanzó que "eso no es mejorar la calidad institucional de la Argentina, eso es buscar un aval a un programa no delegable". Lacunza analizó que la responsabilidad de "la política económica argentina está en el poder ejecutivo".El exministro de Mauricio Macri expresó que "en el 2019 los argentinos buscamos un piloto y a una copiloto, y en la legislativa del 2021 también se eligió a un guardián, pero este no está cogobernando" y subrayó, "no estoy seguro que no vayan a descarrilar, por eso uno no puede aprobar un programa a ciegas, al día siguiente (de aprobada la ley) el que tiene la botonera es el PEN, en eso la oposición mira"., y sostuvo que "si se concreta el acuerdo, va a evitar caer a un default, a un abismo que está preanunciado hace mucho tiempo y que llegamos al borde de la cornisa". Lacunza. "La situación objetiva, más allá de como se maniobre, es bien delicada", concluyó.