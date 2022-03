El Gobierno trabaja proyectos para impulsar el empleo joven y hacer más equitativas las licencias parentales

El Ministerio de Trabajo trabaja en la elaboración de proyectos de ley con los que esperan energizar la generación del empleo registrado para emerger de la crisis que generó la pandemia y ampliar derechos., explicaron fuentes de la Casa Rosada a BAE Negocios.La dinámica tiene la misma línea con la que llevarán adelante en mayo el Congreso Nacional de la Productividad, donde van a interactuar varios ministerios nacionales. En cuanto a la ampliación de derechos los trazos se ciernen hacia un nuevo Régimen de Licencias Parentales.Ambos ítems fueron destacados por el Presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa.Sobre la Promoción del Empleo Joven la normativa “apuntará a coordinar los incentivos que hoy existen desde el Estado pero están desordenados”, explicaron fuentes gubernamentales a este medio.. En esa idea estiman crucial la coordinación del entrenamiento laboral, disponer de becas y otras herramientas.Como sucede en torno a los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) el Gobierno tiene referencia predilecta en la faz internacional del trabajo. Recalcan como imperiosa la necesidad de actualizar los CCT. Ante la consulta puntual sobre que la extensión de la vida laboral de hombres y mujeres, punto que incluye el acuerdo con el FMI, cierre las puertas al mercado laboral para jóvenes por la permanencia de adultos en sus puestos de labor, la Casa Rosada no estima ese riesgo.señalaron.La legislación argentina establece que los varones en relación de dependencia tienen 2 días de licencia por paternidad. No es obligatoria, y de hecho hay padres que no hacen uso de la misma.Por lo cual, incluso desde el marco normativo la responsabilidad de crianza recae sobre la madre. Un punto que desde hace años comenzó a tener discusión global y aggiornamiento normativo en varios países.Luego de los anuncios del Presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa en el Gobierno no sólo asumieron el “retraso histórico legal” en el tema sino que manifestaron “la idea es ir a un esquema de equiparación de las tareas de cuidado”.