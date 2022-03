Denuncian a Dujovne por maniobras de triangulación y fuga de dinero

La empresa offshore se llamaba “Florentin Global” y es uno de los puntos centrales de esta historia, ocurrida meses antes de que Juntos por el Cambio ganara las elecciones presidenciales de 2015. En las conversaciones a las que tuvo acceso la investigación periodística, se pueden ver comprobantes de transferencias bancarias y diálogos entre el exministro y Gastón Gaivironsky, el encargado de manejar la mesa de dinero para efectuar las operaciones de lavado.

El ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne fue denunciado este jueves en la Justicia federal por supuestas maniobras de triangulación y fuga de dinero que habrían sido realizadas por el ex funcionario de Mauricio Macri con cuentas offshore en Estados Unidos de las que sería titular.La denuncia contra el ex ministro de Macri se sustenta en lo publicado por el programa “Duro de callar”, en el que el periodista Tomás Méndez dio a conocer una investigación periodística, queEl abogado Daniel Trava radicó la denuncia contra Dujovne en los tribunales de Comodoro Py y recayó tras el sorteo en el juzgado a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi., consignó el letrado.Dujovne además es uno de los imputados en una causa penal en la que se investiga el endeudamiento con el FMI durante el gobierno de Macri y la posible comisión de delitos, ya que se sospecha que el uso de las divisas recibidas se destinó en gran medida a la salida de capitales especulativos., añadió el abogado.Los chats publicados corresponden al día 15 de octubre de 2015, cuando Nicolás Dujovne –en ese momento un entusiasta economista y analista- contacta a Gastón Gaivironsky para obtener una suma en efectivo de un total de u$s15.000 dólares, ante las restricciones para el retiro de divisas extranjeras que por ese momento regían.Le pregunta además si se puede hacer en dos partes: una transferencia de 10.000 dólares y otra de 5.000 dólares, a lo que Gaivironsky respondió afirmativamente.En la consulta, el exministro pregunta por la “comisión” o tasa que le cobraría el operador de la mesa de dinero por la transacción, a lo que le responde que le retendría un “3,75%” en la maniobra de triangulación. Es decir Dujovne transferiría dólares desde su cuenta para recibir el mismo monto en efectivo.En ese momento la relación quedó sellada y el exministro le consulta al operador por las “rutas”, o sea, las cuentas de destino para transferir el dinero y sacarlo del país.Los chats así muestran la triangulación de dinero con origen nacional y destino en el exterior. Por lo tanto Gastón Gaivironsky se encargaría de eso y le solicita primero el envío de unos u$s10.000. Inmediatamente Dujovne realiza la transferencia a una cuenta ubicada en el Banco Itaú de Uruguay, a nombre –le aclara el operador- de Boris Furman. (adn2)