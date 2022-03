Stiglitz destacó el acuerdo de la Argentina con el FMI: "Podría cambiar las reglas del juego"

El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz aseguró que "el acuerdo del FMI con Argentina podría cambiar las reglas del juego", en una columna publicada en el portal independiente Proyect Syndicate.Para Stiglitz, el nuevo entendimiento entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) "ha evitado la austeridad"., sostuvo el economista.Según Stiglitz, "es bien sabido que el viejo modelo de austeridad no da resultado", al ratificar su oposición a los planes de ajuste impulsados habitualmente por el organismo multilateral. "No solo hace que la economía se contraiga e inflija un sufrimiento excesivo en la población; tampoco cumple ni siquiera los objetivos tan específicos de reducir los déficits y aumentar la capacidad de un país para pagar a sus acreedores", resaltó.Además, sostuvo que la Argentina "ha demostrado los beneficios de una estrategia alternativa, centrada en el crecimiento"., consideró.Con relación a "algunos comentarios críticos que sugieren que hay algo en la sangre de los argentinos que hace que su país no sea digno de confianza, como si se tratase de una nación de vagos", afirmó que "no podría estar más lejos de la verdad"., remarcó.Asimismo, recordó que el FMI otorgó sual Gobierno de Macri en 2018 "sin siquiera imponer condiciones para prohibir que el dinero se use para financiar salidas de capital o pagar deudas insostenibles a acreedores privados". "Lo que sucedió a continuación no es de sorprender: fuga de capitales, contracción económica y una inflación vertiginosa, que alcanzó el 53,8 % en 2019", destacóRespecto de la inflación de 50,9% en 2021 y el reclamo de algunos de un programa recesivo para controlar los precios, advirtió que "incluso si una renovada austeridad lograra este objetivo, el remedio sería peor que la enfermedad". "En un país donde el 40% de la población ya vive por debajo del umbral de la pobreza, ningún programa que aumente el desempleo lo suficiente como para reducir rápidamente la inflación sería sostenible o justificable", indicó.Finalmente, señaló que el nuevo acuerdo de la Argentina con el FMI es "sólo el comienzo" y afirmó que "siempre habrá quienes anhelen el viejo FMI, con sus condicionalidades contractivas, a menudo duras o procíclicas"."Estas políticas serían un desastre para la Argentina y el mundo. Profundizarían la brecha entre las economías avanzadas y los países en desarrollo y de mercados emergentes, lo que socavaría aún más la credibilidad del FMI, que tiene la tarea de garantizar la estabilidad financiera mundial, en un momento en que se necesitan con urgencia medidas para mejorar esta estabilidad", concluyó.