JxC no tiene resuelto si acompañará el tratamiento esta semana, buscan una posición unánime

En ese sentido señaló que le parece que "si hoy se saca el dictamen y a partir de ahí urge será una decisión que habrá que tomarla de forma conjunta" y comentó que todavía no se puede adelantar cuál es la decisión de Juntos por el Cambio.

El senador destacó que cuando le preguntó "al titular de la cartera de Economía -Martín Guzmán- cuando hablaban del tema del déficit fiscal, "si iban a aumentar nuevos impuestos y las retenciones al campo, el ministro dijo que no van a aumentar las retenciones con respecto a los granos" y acotó que "no es momento de retenciones".

"Acá hay que cuidar las instituciones, sea quien sea" sostuvo y aclaró que "si atacan a la vicepresidenta, atacan al senado y si atacan al senado atacan fundamentalmente a la institucionalidad, estas cosas hay que evitarlas, no tienen que suceder".

El vicepresidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado,-es decir sin cumplir con los 7 días que deben pasar entre la firma del dictamen y el tratamiento en el recinto- esta semana, para lo cual precisa 2/3 de la Cámara Alta,"Si bien obviamente la responsabilidad era que tendrían que haber mandado esto antes, tendría que haber estado resuelto en octubre del año pasado porque la primer cuota era en diciembre", criticó.. Acerca de la reunión de los referentes del espacio opositor adelantó que estarán la mesa nacional con jefes del interbloque en horas del mediodía o la tarde.Sobre la reunión de la comisión advirtió que "el balance es altamente positivo, muy positivo, porque por más de 4 horas pudimos preguntar sobre el programa que elaboró el poder ejecutivo y la mesa del FMI, nosotros no participamos" y expresó que al iniciar su ponencia destacó la decisión del Poder Ejecutivo "de normalizar la cuestión financiera en nuestro país" y puso "en valor la enorme responsabilidad de los diputados de la oposición para evitar el colapso, porque la discusión acá es si vamos al default o no, con todo lo que eso significa"."La deuda que nosotros estamos hablando es 12% del total del endeudamiento público, por lo tanto" planteó y explicó "porque si vas a default con el FMI no podés renegociar, ni cumplir con los compromisos, ni pedir nuevos préstamos con nadie"., resaltó el senador.Para cerrar, Zimmermann hizo alusión al ataque y los destrozos que sufrió el despacho de Cristina Fernández de Kirchner, condenó "este tipo de actitudes que creo que no suma para nada" y repudió "cualquier cuestión de violencia que pase en este sentido y sobre todo en el marco de la fragilidad que tiene la economía y la cuestión social en la Argentina".