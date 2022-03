El FMI votará el 25 de marzo el acuerdo con la Argentina por la deuda

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que votará el 25 de marzo el acuerdo firmado con la Argentinay reveló que le dio la posibilidad al país de correr el pago de los próximos dos vencimientos sin caer en default.El comunicado del FMI firmado por el portavoz Gerry Rice consta de cuatro ejes centrales: reconoce el amplio apoyo social y político logrado frente al acuerdo; destaca el trabajo “arduo” de las autoridades argentinas; informa sobre la postergación de los vencimientos previstos para el 21 y 22 de este mes –por unos 2.014 millones de DEGs en total- que podrán concretarse hasta el 31 sin que se considere en cesación de pago; y confirma que el board se reunirá el 25 de marzo para votar el memorando.Desde el ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán explicaron a Ámbito que la postergación de pagos está vinculada a la situación de reacomodamiento a partir de la guerra en Ucrania y sus consecuencias. En tanto, no descartaron que el pago se concrete antes del deadline del 31 de marzo.Argentina y el FMI sellaron un acuerdo final para refinanciar una deuda cercana a 45.000 millones de dólares, que contempla un plan para estabilizar una economía en crisis hace años.“Acogemos con beneplácito la reciente aprobación por parte del Congreso Nacional Argentino del acuerdo alcanzado con el personal del FMI para ser respaldado por un Acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (EFF, por sus siglas en inglés). El FMI otorga gran valor al amplio apoyo de la sociedad para el éxito del programa y la aprobación legislativa es una señal importante de que Argentina está comprometida con políticas que fomentarán un crecimiento más sostenible e inclusivo. También es testimonio de la dedicación y el arduo trabajo de las autoridades argentinas que han ayudado a lograr este importante paso adelante.“Para dar tiempo a tener en cuenta el entorno mundial que cambia rápidamente, incluida la guerra en Ucrania, el Directorio Ejecutivo del FMI se reunirá para analizar la solicitud de Argentina de un programa respaldado por el FMI el viernes 25 de marzo".“También puedo confirmar que las autoridades han informado al FMI que combinarán las obligaciones de pago de marzo de Argentina con vencimiento el 21 y el 22 de marzo en una sola recompra antes del 31 de marzo de 2022, por un monto total equivalente a unos DEG 2.014 millones. La decisión del gobierno, que no requiere la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, es consistente con las reglas del FMI [1] y con que Argentina se mantenga al día en sus pagos al Fondo y, por lo tanto, no incurra en atrasos”.