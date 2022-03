Guerra anti-inflación: con reuniones, el Gobierno busca retrotraer precios y amenaza con sanciones

empieza a funcionar el fideicomiso público del trigo para desacoplar el precio internacional del local de este insumo básico de la industria alimenticia para, por ejemplo, la producción del pan y, además, se inician reuniones entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y dirigentes de la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal) y los principales supermercadistas para consensuar que se retrotraigan aumentos de precios de los alimentos que el Gobierno considera excesivos y buscar el armado de una canasta de productos regulados

Se estudia ampliar los Precios Cuidados, programa que tiene al 7 de abril como fecha para ser renovado, y conformar una canasta de productos estacionales que estaría apoyada con un fondo especial para subsidiar el precio del tomate, la lechuga y otras frutas y verduras

Tras el adelanto que dio el viernes el presidente, quien creó la frase, esta semana comienza finalmente la "guerra contra la inflación":En cuanto al fideicomiso, se trata de un instrumento fue desde la secretaría de Comercio interior, a cargo de Roberto Feletti, que será anunciado por, titular de Desarrollo Productivo. Como dijo el presidente Fernández, se busca quitarles volatilidad a los productos elaborados con harinas, al menos por lo próximos seis meses.Desde este lunes comienzan las. Podría también trabajarse con los distintos eslabones comerciales de los alimentos en un análisis para detectar posibles abusos de posición dominante.No se trata de nada demasiado disruptivo en una guerra contra la inflación que parece ser más bien fría, ya que se seguirá apostando a la buena predisposición de las partes y no habrá medidas de shock o impacto. "Somos un gobierno de diálogo y de persuasión, pero si del otro lado no encontramos una respuesta adecuada y lo que hay son excusas o prácticas especulativas vamos a actuar con todo el peso de la ley”, afirmó Kulfas en una entrevista por Futurock, donde dejó claro que van por el consenso pero que sólo puede funcionar si del otro lado la actitud es la misma.El Gobierno, como todos los argentinos, advirtió las fuertes subas de precios que se produjeron durante las últimas dos semanas, con aceleración particular cuando se comenzó a difundir la versión de que se tomarían nuevas medidas. Producción interpreta que parte de las subas están justificadas por el alza de los precios internacionales y el fideicomiso anunciado podría corregir esa variable. Pero otros casos demuestran especulación, y es en esos productos en los que se pedirá retrotraer los valores a los fijados al comienzo de marzo.Con el encuentro entre funcionarios y empresas concluido,. Los encuentros seguirán, entre martes y miércoles, con Feletti anunciando la puesta en marcha de las medidas.También se observaron fuertes aumentos en los comercios de cercanía. Comercio interior localizó mismos productos que en un supermercado cuestan 100 pesos a 120 pesos en pequeños comercios. Consideran que esa diferencia - que para una familia es muchísimo - sería un sobreprecio que llega directo de los proveedores.Por eso se trabaja para reducir esa brecha entre supermercados y comercios de cercanía, y consolidar un programa para autoservicios y almacenes, donde la aplicación de Precios Cuidados es compleja por la extensión territorial, entre otros factores.