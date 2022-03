Gestapo: Garro rechazó los cargos en su contra y afirmó que confundió a los exagentes de la AFI con "asesores"

En el marco de la investigación por la Gestapo antisindical, el intendente de La Plata, Julio Garro, se negó este miércoles a declarar y rechazó los cargos en su contra a través de un escrito.El jefe comunal arribó pasadas las 10.30 al juzgado federal de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak y en un trámite que duró menos de una hora, entregó un escrito y se negó a declarar, informaron a Télam fuentes judiciales.En ese descargo, el Intendente rechazó acusaciones y sostuvo que no supo que fue grabado en la reunión en la sede porteña del Banco Provincia, a la que asistió el 15 de junio de 2017 y en la que se habló de impulsar causas judiciales a dirigentes de la Uocra, entre ellos Juan Pablo "Pata" Medina, explicaron las fuentes.Garro agregó que no conocía a la totalidad de los asistentes y que pensó que los exmiembros de la AFI presentes en esa reunión eran "asesores" de funcionarios.La semana de indagatorias concluirá el viernes con la citación del exfuncionario de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Darío Biorci,El lunes último debía presentarse el actual legislador bonaerense de Juntos por el Cambio (JxC) Juan Pablo Allan, pero su indagatoria se suspendió y se reprogramará una vez que se resuelva si la Legislatura accede a un pedido de desafuero.La investigación por el supuesto armado de esa mesa judicial durante la gobernación de María Eugenia Vidal seguirá con indagatorias a los ex agentes de la AFI que concurrieron al encuentro en el Banco Provincia el 15 de junio de 2017.