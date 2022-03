El futuro de Macri: en 18 días, Bruglia, Bertuzzi y Llorens empiezan definir si sigue procesado

La Cámara Federal porteña convocó para el próximo 12 de abril a una audiencia previa a que Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens definan la confirmación o la caída del procesamiento del expresidente Mauricio Macri en la causa por espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan

Martín Irurzun, Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia

En las últimas horas, el juez, conocido por ser el creador de la doctrina que informalmente lleva su apellido y se utilizó para meter presos sin condena a dirigentes kirchneristas, rechazó el pedido de los querellantes familiares de los submarinistas, representados por la abogada, que querían apartar de la causa a Llorens, Bertuzzi y Bruglia, los camaristas de la Sala I, quien podrán revisar el procesamiento.Justamente la decisión de que la continuidad del procesamiento de Macri y el resto de los imputados se defina dentro de 18 días fue de la Sala I, es decir de los tres camaristas cuestionados, luego del favor de Irurzun.De esta forma, el Tribunal de Apelaciones fijó para el martes 12 de abril la audiencia para escuchar a las partes en relación al procesamiento resuelto en la causa por el juez federal subrogante de Dolores, informó Télam.Según lo establecido y de no mediar solicitudes especiales, la presentación de argumentos será de manera escrita, salvo que alguna de las partes pida exponer de manera oral, precisaron las fuentes.El cuestionamiento de Carreras fue que, sin realizar el concurso legal para acceder a sus cargos, mientras que la Corte Suprema de Justicia había dado la orden de, justamente, concursar esos dos puestos.Por eso la abogada consideró que la intervención de ambos magistrados representaría un "gravamen irreparable en las familias que sólo piden un juicio justo y ser iguales ante la ley".Según Irurzun, en su rechazo, “los criterios que pudieron exponer los jueces (…) en una causa distinta a ésta, con discusiones y contextos propios, no son razones que normativamente justifiquen su apartamiento, a falta de demostraciones adicionales sobre pérdida de neutralidad -que aquí no fueron alegadas ni menos probadas-“.La causa que investiga los hechos de espionaje probados a familiares de víctimas del ARA San Juan por parte de la AFI durante el gobierno de Macri tramitaba en la Justicia de Dolores, pero en febrero el expediente se remitió a los tribunales federales de Comodoro Py por reclamo del ex presidente, por lo cual es la Cámara porteña la encargada de revisar el procesamiento, que también fue apelado por el abogado defensor Pablo Lanusse.