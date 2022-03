Uruguay: Luis Lacalle Pou celebró un ajustado triunfo en el referendo

En un muy ajustado resultado Uruguay le otorgó el domingo un muy ajustado triunfo al Gobierno nacional en un referendo a favor de mantener vigentes decenas de artículos de una amplia ley de reformas impulsadas por el presidente, quien cerca de la medianoche, en su primera aparición pública tras los resultados, consideró la consulta como "La opción SÍ, a favor de derogar varios artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), alcanzó el 48,8% de los votos válidos, mientras que la papeleta del NO, para mantener la ley intacta, alcanzó el 49,9%, según números de la Corte Electoral con el 99% de las mesas escrutadas. En números brutos, son apenas alrededor de 20.000 votos de diferencia.En concreto, la postura oficial recibía además 1,32% de votos en blanco, que según las normas del referendo, al no apoyar la derogación implícitamente se pronunciaban por la vigencia de la ley. Con estos números, el NO superaba 51% del total de los sufragios.", dijo Lacalle Pou cerca de la medianoche del domingo en conferencia de prensa.El mandatario saludó el resultado y aseguró que "puede haber dos visiones políticas distintas, pero no hay dos Uruguay". Al conocerse esos guarismos, cientos de partidarios del oficialismo salieron a las calles de Montevideo a celebrarlos y a concentrarse en la plaza Independencia, según consignaron los diarios montevideanos El Observador y El País.El presidente del Frente Amplio -FA, opositor de izquierda-, Fernando Pereira, se negó en principio a reconocer la derrota y advirtió que "a esta hora no pueden decir que ganó el No", al pronunciar un discurso ante sus simpatizantes en la explanada de la intendencia de la capital.agregó Pereira.Poco antes, el presidente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) y dirigente de la Comisión por el Sí, José Olivera, dijo que los resultados mostraban un "mensaje político" para el gobierno y sostuvo que "no se puede seguir dando la espalda a la mitad de la población". Votó 85% de las más de 2,6 millones de personas que estaban habilitadas para hacerlo, informó la Corte Electoral.El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, aseguró al Canal 5 de televisión que no se registraron incidentes y calificó la jornada como "ejemplar".El politólogo Ignacio Zuasnábar consideró en charla con el canal 10 de televisión que ", afirmó. En tanto, la analista Mariana Pomiés opinó en canal 12 que si, a pesar de haber sido derrotada, la oposición logra capitalizar la elección, saldrá "fortalecida".Durante varios meses, las consultoras de opinión daban una holgada diferencia a favor de la opción por mantener el paquete legislativo de Lacalle Pou, quien ostenta un alta aprobación a dos años de iniciada su gestión.El referendo había sido impulsado por organizaciones sociales, la central sindical PIT-CNT y el FA, que recolectaron muy por encima de las 672.000 firmas necesarias, equivalentes al 25% del padrón electoral, para hacerlo realidad.