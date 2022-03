Alberto: "Démonos la oportunidad una vez al diálogo a ver si podemos construir algo nuevo"

El presidente Alberto Fernández planteó la necesidad de construir un país en donde "desaparezca la desigualdad" y llamó al diálogo para resolver la inflación, el "mayor problema" de la Argentina, al participar este martes del encuentro del Consejo Económico y Social en el que presentó la agenda productiva federal 2030.“No esperen de nosotros ni ajustes ni retracción de la economía; seguimos creciendo con criterios de igualdad, el trabajo crece, pero no logramos que la distribución sea más justa, pero eso es por que la inflación mete la cola. No es un problema de un presidente, sino de una sociedad que pueden recuperarse, tiene todas las condiciones”, aseguró el mandatario desde el Centro Cultural Kirchner (CCK).En ese sentido, expresó:Al respecto, habló sobre la reunión que mantuvo ayer con representantes de la CGT y la UIA., planteó."Tenemos como sociedad el deber de tomar este momento que es fundacional. Antes el escenario no estaba dado: primero tuvimos que resolver el problema de la deuda, era difícil proyectar el futuro; había que despejar esos problemas para poder pensar en el futuro. Ahora tenemos claro dónde está el horizonte”, destacó Fernández.En otro tramo de su discurso, el jefe de Estado afirmó que la pandemia de coronavirus “puso en evidencia la lógica de la especulación financiera y la importancia de la inversión financiera que quedó en pie” tras la emergencia sanitaria, y llamó a construir “otra realidad para la economía global”., enfatizó el mandatario.“No se puede seguir viviendo” en el mundo anterior a la pandemia de coronavirus, planteó que debe haber “una mejor distribución de los recursos” y aseguró que el impacto de la crisis sanitaria global “golpeó a todas la economías por igual”., cuestionó.