El Gobierno reúne a gobernadores a la espera del fallo de la Corte por la pelea con CABA por la coparticipación

A través del ministro del Interior,, el presidenteconvocó este miércoles a todos losa un encuentro formal en lapara “informarlos” sobre las consecuencias concretas que tendría para las provincias una decisión a favor del distrito.La convocatoria se hace mientras corre el período de 30 días hábiles que ordenó la Corte para que las partes lleguen a una solución política en la disputa por los fondos que le transfirió la Nación a CABA en 2018, durante la gestión dey que vence el 26 de abril.Intervino en la gesta del cónclave, además de De Pedro, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, que también viene reconstruyendo el vínculo con el Presidente después del arranque espinoso post PASO. Y no se descarta la presencia de Alberto Fernández.Son 20 los gobernadores que ya aceptaron la invitación -algunos enviarán como emisarios a sus vices o sus ministros de economía- a partir de las 11, en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno. Los ausentes serán, claro, opositores. Además del Jefe de Gobierno porteñoquien ya rechazó el convite fue el mendocino Rodolfo Suárez. Mientras que el jujeño Gerardo Morales, que mantiene un enfrentamiento con Larreta en la interna de Juntos por el Cambio e intenta conservar el vínculo con Alberto Fernández, aún lo evalúa. Fuentes de su entorno dijeron que que hablará antes con Larreta., informaron. Tampoco confirmaron presencia en el entorno del correntino Gustavo Valdes. Pero aún no está descartado que los referentes radicales acudan a la cita.En tanto, la cartera del Interior les “transmitirá” a los gobernadores “, dijeron fuentes oficiales al tanto de la convocatoria. En Interior, recibirán esta semana al jefe de Gabinete porteño,, calculan que están en juego 122.000 millones de pesos.Las provincias, mientras tanto, venían transmitiendo a la Nación malestar con Larreta, que se mantuvo firme en su postura intransigente y exige que las transferencias se mantengan intactas, en lugar de negociar. “Estamos sincerando una situación. Ellos (por los gobernadores) entienden que no es un fallo menor. Esto significa un desbalance en el sistema político por el impacto en los fondos del presupuesto nacional, que también son para las provincias”, dijeron en la Casa Rosada. Y se refirieron a Larreta:En noviembre de 2020, hace un año y medio, 19 gobernadores habían emitido una solicitada en conjunto para rechazar la decisión de CABA de acudir a la Justicia para frenar la reducción de fondos, donde recordaron que los traspasos con sus respectivas reasignaciones de recursos son competencia del Congreso Nacional. Antes, cuando se firmó el decreto de Macri, habían coincidido en marcar “lo improcedente del decreto por el cual Mauricio Macri transfirió la Policía al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y triplicó de manera unilateral sus recursos, en desmedro del resto del resto de los distritos, ya que se trataba de recursos nacionales”, advirtieron los mandatarios provinciales. Y añadieron:En Balcarce 50 consideraron el encuentro bilateral como una demostración del “deshielo total” entre ambos, que se venía gestando desde hace algunas semanas, después de meses durante los cuales las mismas fuentes, ante cada consulta, repetían que la relación estaba “fría pero cordial”.Así surgió el encuentro de este miércoles.