Alberto pidió "firmeza política" y que "la Justicia sea más eficiente" para enfrentar al crimen

En este sentido destacó que la situación de la provincia de Santa Fe que "padece por el modo en como se ha desarrollado el narcotráfico en Rosario y como ha afectado a estructuras del estado provincial" y añadió que algunos de los responsables están "rindiendo cuentas" ante la Justicia.

la necesidad de que exista "firmeza política para enfrentar esa realidad donde muchos seducidos por el crimen organizado, se prestan y le prestan colaboración desde el Estado para que puedan seguir desarrollando sus delitos"

mejorar y darle suficiencia al sistema carcelario, "para que al que sea castigado, como dice la Constitución, ese encierro le sirva para resocializarse y no para que padezca" y acotó "ya de por sí la pena es un padecimiento"

El Jefe de Estado,. También alertó que "el delito se perfecciona con organizaciones ilícitas con capacidad de corromper a funcionarios y estructuras del Estado", como el caso del narcotráfico y la trata de personas."La necesidad de que entendamos la dimensión del problema es central" advirtió el Presidente y analizó que si no se entiende cabalmente "vamos a seguir pensando que el problema que tenemos como funcionarios del Estado para resolver el problema de la inseguridad es empatizar con las víctimas y hay que empatizar con las víctimas pero que no sea una empatía hipócrita".A su vez comentóy subrayó que es un desafío "importante" aunque por ahora no alcanzó "la gravedad de otros países, como Colombia en su momento, tenemos que ser innovadores para resolverlos, el modo de Colombia hoy el mundo no lo recomienda".Fernández remarcó que "hay que internacionalizar la lucha contra el crimen y en narcotráfico" y que "la Justicia debe ser más eficiente",Para cerrar aseguró que otra de las responsabilidades de los Estados tanto nacionales como provinciales debe ser. "Es una tarea enorme que debemos afrontar con seriedad", concluyó.