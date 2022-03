Disputa por la coparticipación que Macri le dio a CABA: gobernadores van a la Corte contra Larreta

los mandatarios provinciales anunciaron la firma de un contundente documento de respaldo a la posición del Gobierno nacional ante el máximo tribunal para "defender el federalismo"

En la Casa Rosada hay preocupación de que se convalide "semejante arbitrariedad" porque "es un número que va a impactar en el presupuesto 2022". Además, fuentes del oficialismo explicitan cuestionamientos alrededor de si el propósito de la Corte, de convalidar el traspaso de fondos federales a CABA que ejecutó Macri, no es "financiarle la campaña a Larreta, como (Donald) Trump hizo con él"

Tras la reunión que el presidenteencabezó con 19 gobernadores, en un gesto de unidad de la Casa Rosada y las provincias ante el diferendo por los fondos transferidos pora la Ciudad de Buenos Aires que está judicializado ante la Corte Suprema,Los gobernadores rubricaron unaen el marco de su informe semanal sobre la marcha de las negociaciones enmarcadas en las audiencias de conciliación con la Capital Federal.La actividad sólo tuvo la ausencia de los gobernadores radicales, presionados por la coalición Juntos por el Cambio, ni por razones obvias del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.Estuvieron el jefe de Gabinete,, vocero ante los medios de comunicación y uno de los responsables de llevar adelante las negociaciones con el Gobierno capitalino."Cuando se habla de quita, no es una quita sino la recuperación del exceso de fondos que fueron a la Ciudad en detrimento de todos los argentinos", dijo el ministro que articula con las provincias en diálogo con la prensa tras la reunión en Casa de Gobierno y manifestó que "con la excusa del traspaso se triplicaron los fondos a la Ciudad de Buenos Aires".De Pedro explicó que "la convocatoria fue solicitada por los gobernadores y gobernadoras para solicitar el estado de situación del juicio que se lleva en la Corte Suprema respecto del exceso de los fondos que fueron transferidos a la Ciudad en el marco del traspaso de la Policía Federal"., manifestó en esa línea el ministro y dijo queEn ese contexto, el ministro del Interior precisó que "no se trata de una quita de fondos: es la recuperación del exceso de recursos que fueron a la Ciudad en detrimento de todos los argentinos y las argentinas, tal como lo expresaron hoy los gobernadores y gobernadoras de 19 jurisdicciones"."Vinimos a defender el federalismo, venimos a defender los recursos de los argentinos y argentinas sin picardías, y venimos a defender una ley de cara a la sociedad", destacó De Pedro.De la reunión que llevó a la firma del documento que "Wado" pondrá en manos de los supremos también participaron los gobernadoresA ellos se sumaron el vicegobernadorLos gobiernos nacional y porteño tuvieron una audiencia pública el 10 de marzo pasado ante la Corte Suprema de Justicia para tratar de arribar a un acuerdo sobre el diferendo por los fondos transferidos a CABA para el mantenimiento de la policía durante la gestión del expresidente Macri, pero fracasó.Por eso el máximo tribunal dio 30 días hábiles, plazo que vence el 26 de abril, para que haya una negociación política entre ambas partes, y en caso de no haber arreglo dictará una medida cautelar.Además, de acuerdo a fuentes oficiales, en el Ejecutivo sostienen que el planteo del jefe de Gobierno porteño se basa en un decreto "anticonstitucional" y lo que se discute es "una mediación sobre montos".Según graficaron a Télam los voceros del Gobierno, hay una diferencia de 80.000 millones de pesos, "dos ATN (Aportes del Tesoro Nacional)", que podría alcanzar más de $ 130 mil millones este año, lo "que afectaría al presupuesto nacional".