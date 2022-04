Imputaron a Pedidos Ya y Rappi por cobro de propinas

el organismo de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240 descubrió que ambas firmas le imponen a los consumidores el cobro de sumas de dinero en concepto de “Propina” por la realización de pedidos a través de sus aplicaciones y/o sitios web aún cuando ello no fuera solicitado por quien realiza la compra.

La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo (DNDC) imputó a las empresas Pedidos Ya S.A. y Rappi Arg. S.A.S. por incluir cargos no solicitados en las tarifas de los servicios prestados.A partir de una investigación de oficio,El organismo precisó que el cargo genera un débito o cargo automático y obliga a quien consume a pronunciarse por la negativa para que dicho cargo no se efectivice. Se advirtió además que, si bien es posible elegir el no pago de dicho concepto, esta opción debe ser seleccionada por el usuario y no, como sucede actualmente, aparecer por defecto.En consecuencia,y posteriormente continuará el proceso administrativo para determinar si corresponden sanciones.Las empresas ya fueron notificadas y presentaron sus descargos frente a la DNDC, que actualmente está realizando el análisis jurídico del caso para evaluar si corresponden sanciones.