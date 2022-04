Hugo Moyano: "El Gobierno está con el trabajador"

El secretario general del sindicato Camioneros, Hugo Moyano, señaló la importancia de que los trabajadores sepan que el Gobierno nacional "está con ellos" y apuntó contra la oposición por las críticas "desmedidas" a las acciones de la actual gestón., aseguró Moyano en una entrevista para la Televisión Pública.En ese sentido, agregó: "El Gobierno está haciendo una tarea muy importante pero las cosas están muy difíciles. Estar al frente de este país después de las cosas que ha sufrido con la pandemia macrista, la pandemia del Covid y ahora la guerra de Rusia es muy complicado"."Estamos viviendo una guerra económica. Europa esta muy preocupada por la inflación que tiene. Estados Unidos después de 40 años tiene la inflación mas grande de la historia. Eso hay que analizar para dar una opinión. Es muy fácil decir que las cosas andan mal si no", planteó Moyano.En esa línea, Moyano afirmó que desde ciertos sectores "todo lo que hace el Gobierno lo ven mal porque ignoran lo que está pasando en el mundo" y consideró queAdemás, advirtió que si llegara a ganar las elecciones, "la política de la oposición está basada en sacarle derechos a los trabajadores, es muy peligroso lo que pueda venir con estos señores".A su vez, remarcó que "el empleo se genera con la producción y el consumo" e indicó que si proponen "bajar impuestos y flexibilizar las tareas están completamente equivocados, eso trae que el trabajador tenga menos protección y lo quieren convertir en esclavo".El sindicalista subrayó la necesidad de que los grupos empresarios pongan "toda la voluntad necesaria para superar esta situación", porque sino "se van a ver perjudicados ellos mismos"."Ellos saben que cuando hay situaciones como estas el que más pierde es el trabajador, deberían reflexionar como humanos", expresó.También remarcó que desde la CGT y Camioneros siempre"Estoy convencido de que vamos a salir adelante porque fundamentalmente los que más contribuyen y apoyan son los trabajadores", agregó.Finalmente, se refirió a los videos publicados por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, donde se ve una supuesta mesa judicial entre funcionarios de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal, con agentes de Inteligencia y empresarios: "No me sorprendió", expresó.Los videos "ponen en evidencia la maldad que tenían estos tipos porque es realmente una perversidad" lo que expresaban, marcó.