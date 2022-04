Diputados fijó cronograma de debate para la Ley de Alquileres: cuándo será y qué puntos estarán en discusión

habrá cinco reuniones: tres informativas para escuchar a especialistas y dos, el 26 y 27 de abril, para emitir dictamen.

Con la mirada puesta en modificar el plazo de vigencia de los contratos, la Cámara de Diputados fijó esta tarde el cronograma de debate para modificar la actual ley de alquileres.De esta manera,El tratamiento de la Ley de Alquileres se retomó esta semana, tras un acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio para poder avanzar en los cambios de la ley, sancionada en 2020, y que fracasó en su implementación.En el acuerdo entre los bloques tambiénAl respecto, esta tarde quedó conformada la comisión de Legislación General, tras la elección de sus autoridades. A cargo de la misma continuará la diputada del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moreau, secundada por Carla Carrizo, de Evolución Radical y Brenda Austin, de la UCR., consideró Moreau, al hacer uso de la palabra.A su turno, Banfi indicó que “estamos para resolver la problemática habitacional que están viviendo los argentinos y las argentinas, producto de una ley que no condice con la situación económica que vivimos en la Argentina”.“El tema que estamos tratando tiene una urgencia. Es un tema que está en la sociedad y el conflicto en el mercado inmobiliario afecta directamente a los inquilinos”, agregó la diputada del bloque Identidad Bonaerense y del interbloque Federal, Graciela Camaño, también integrante de la comisión.Además de Moreau, Carrizo, Banfi y Camaño, forman parte de la comisión de Legislación General los oficialistas Constanza Alonso, Daniel Arroyo, Vanesa Siley, Lia Marín, Carolina Yutrovic, Carolina Moises, Graciela Parola, Paula Penacca, José Herrera, Mónica Litza, Lucas Godoy, Carolina Gaillard, Liliana Yabrun, Federico Fagioli y Eduardo Toniolli.Por Juntos por el Cambio estarán Soledad Carrizo, Margarita Stolbizer, Pablo Tonelli, Francisco Monti, Jimena Latorre, Omar de Marchi, María Eugenia Vidal, María Sotolano, Marina Stilman, Ingrid Jetter, Maximiliano Ferraro y Victoria Morales Gorleri.La norma vigente -denominada "Ley Lipovetzky" en alusión a su autor, el ex diputado nacional Daniel Lipovetzky tiene dos objeciones: el plazo de duración de los contratos, que pasó de dos a tres años, y con el mecanismo de actualización anual de los precios de acuerdo a una fórmula que combina inflación (IPC) con variación salarial (RIPTE).La Federación de Inquilinos Nacional propone la regulación del precio inicial del alquiler, que se fije en 2% del valor fiscal de la vivienda, "siendo éste el único precio que el Estado regula y actualiza todos los años y por el que los propietarios pagan sus impuestos".La, es otro de los puntos centrales de las propuestas de la Federación que preside Gervasio Muñoz.También abordan laante Defensa de Consumidor/Secretaría de Comercio por incumplimiento a la legislación aplicable a las relaciones de alquiler; que se realice una medición oficial de precios de los alquileres; y mayor control de la AFIP sobre las inmobiliarias.Asimismo, plantean querelacionados con: pago electrónico, facturación, indexación violatoria de la legislación vigente, plazo de contrato ilegal, precio dolarizado, transferencia de impuestos al inquilino, expensas arbitrarias y publicidad inmobiliaria engañosa o con exigencias ilegales.En paralelo, indicaron la necesidad que exista una medición oficial de precios de los alquileres de vivienda a través de la Secretaría de Comercio.Por su parte, el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar, dijo que la entidad insistirá en la necesidad de "modificar la ley, hacer una nueva o retrotraerla, y atender la modificación de la ley de blanqueo, que se incorpore la unidad usada, no sólo la nueva, además de una batería de propuestas relacionadas con temas impositivos".Sostuvo que "hay que aumentar la oferta" de alquileres, y para ello consideró que hay queAcerca del impuesto a la vivienda vacía dijo que "no lo vemos factible", y apuntó que "la mesa va a generar un consenso; toda creación de alternativas que lo único que logran es espantar la inversión de renta creemos que hay que buscar alternativas de beneficio y no de impacto", indicó.