Afiches contra CFK: ordenan la detención del hombre del auto y declara un hombre de la imprenta

El juez nacional en lo criminal y correccional Manuel De CamposAdemás, el individuo también llevó el dinero con el que se pagó el anticipo para hacer la impresión. En paralelo, en la Justicia porteña. En la causa judicial está aportado un pendrive en el que se dieron las instrucciones de cómo hacer los carteles, cómo entregar los originales y en que zonas debían pegarse los afiches.El magistrado está concentrado en la persona que entregó el original y el dinero adelantado para confeccionar los afiches en la imprenta Viagraphic, de Lanús. El dueño de esa empresa, Julio César Franchino, declaró ante el fiscal Leonel Gómez Barbella, pero después de eso se hizo un allanamiento y se secuestró documentación y las cámaras de la imprenta.Montiel habría entregado el original y el dinero del adelanto. Sobre esa base, el juez directamente lo imputó como responsable, ordenó su detención y el allanamiento de su domicilio en CABA. No está claro quién es Montiel: incluso podría ser un remisero. Pero el juez va a tirar de ese ovillo.Hay una segunda pista propuesta por el fiscal Gómez Barbella y aceptada por el magistrado.. Existe también otro indicio que habrá que rastrear. El dueño de la imprenta, Julio César Franchino, aportó un pendrive en el que estaban las instrucciones de cómo imprimir los afiches, cuánto pagar y dónde pegarlos. Supuestamente el pendrive es del jerárquico-vendedor de la imprenta, Francisco Serrano, que cursó el trabajo de los afiches dentro de Viagraphic.En paralelo está interviniendo el fuero en lo correccional porteño a raíz de la presentación del ministro de Seguridad de CABA, Marcelo Dalessandro, y el ministerio público de la Ciudad.. Lo que argumentó es que el mundo de los afiches es chico y “todos se conocen”. No más que eso: no aportó ninguna prueba.En la vivienda de Méndez -que pega carteles para todas las fuerzas políticas, para artistas y publicidades de eventos- se encontró un vehículo ploteado con las caras de figuras del Frente de Todos y eso lo divulgó el ministerio público porteño -alineado con el PRO- apuntando al peronismo.O sea que su elección por el fuero porteño tal vez sea un indicio de que va entrar en el juego de echarle la culpa al peronismo. De todas maneras, aunque lo que diga será importante, lo decisivo estará en las pruebas.GUERRASDurante la jornada de este martes presentó un escrito, asistido por el estudio Fontán Balestra, el publicista ligado al PRO Valentín Bueno.. Allegados a Bueno afirman que ese hecho no lo relaciona con los carteles.Aunque el delito que se investiga es muy menor -hurto-, todo el escándalo de los afiches es de trascendencia política.. En ese mar embravecido habrá que esperar lo que digan este miércoles el hombre del Palio, por un lado, y Serrano por el otro. Pero, además, serán decisivos los peritajes sobre el pendrive, el informe sobre la página web a la que llevaban los carteles, los cruces de llamadas y mensajes y todas las pruebas objetivas.