Un suizo con domicilio en el Principado de Mónaco quiso quedarse con las acciones de Esmeralda Mitre, pero no pudo

La trama sobre los enigmáticos accionistas detrás de La Nación S.A cobró un vuelo inesperado.. Se llama Federico Spínola y le gusta mucho la Argentina, a donde entró y salió hasta 2018. La asamblea se hizo finalmente hoy miércoles y al apoderado del Marqués no lo dejaron entrar. Fue removido el directorio de la sociedad, llamada KMB S.A., que posee el 20% de La Nación, y la joven Mitre fue finalmente designada como su presidenta.La historia reciente más conocida cuenta que quienes manejaron hasta ahora la sociedad KMB, dueña de una parte del multimedios, impedían a Esmeralda Mitre el acceso a la información sobre quienes están verdaderamente detrás y el reconocimiento de sus derechos como heredera.. Primero dijeron que Mitre y su hermana María Elena del Rosario Mitre habían transferido acciones, pero no precisaron a quién. Luego dijeron que las había cedido a Star Venture Holdings Inc., con sede en las Islas Vírgenes. Después, agregaron que los accionistas eran dos contratos de fideicomiso celebrados en Nueva York: BLM I New York Trust y BLM II New York trust.La IGJ, que dirige Ricardo Nissen, desconoció esos supuestos acuerdos, de los que tampoco ofrecían respaldo. Los declaró "ineficaces" por carecer de validez en el país ya que los fideicomisos no pueden ser accionistas, además no habían sido inscriptos, y se sumaba la incongruencia de que KMB alegaba que Mitre había cedido las acciones con anterioridad., sostuvo en más de una oportunidad la IGJ.Según el análisis de sus expertos, las acciones de KMB siempre fueron de Bartolomé Mitre y su hermana y. Nunca aparecían los beneficiarios finales. En cuanto a Mitre, sus herederos son los que continuarían con la titularidad de su parte en la sociedad que participa en cerca de un 20% del capital de La Nación.Así las cosas, la IGJ se expidió a favor de los planteos de Esmeralda Mitre y propició en enero la convocatoria a una asamblea, que Gagliardo rechazó. El llamado se hizo para el 6 de abril. En el ínterin, después de años de reclamos infructuosos de información, apareció el (supuesto) Marqués Spínola inscripto con la transferencia de acciones y los contratos de los fideicomisos que hasta entonces nadie encontraba. Vino, relata con un toque de ironía la última resolución de la Inspección de Justicia.El mismo texto da algunos detalles sobre el inesperado personaje:según publicaciones que cita, y se fue de la Argentina en 1993, aunque fue y vino varias veces, la última en 2018. Todo eso "torna más extravagante todavía su irrupción como pretenso accionista", "como por arte de magia" que, agrega, "es inadmisible".La diposición de la IGJ de este miércoles, previo al comienzo de la asamblea declaraba la "ineficacia e irregularidad" de las registraciones a favor de Spínola, incluida la reciente transferencia a su favor de 24.934.000 acciones/pesos.No se explica, insiste la Inspección de Justicia cuál sería "el motivo o contraprestación por el cual el fiduciario Mariano Gagliardo le habría transferido todas las acciones de KMB de Mitre". El objetivo, remarca, es el mismo de siempre: "blindar cualquier información respecto de la real titularidad del capital de KMB". La empresa había intentado invalidar también las disposiciones anteriores de la IGJ que desacreditaban los fideicomisos y la off shore. Fueron a la Cámara Comercial, pero la Sala D rechazó sus intentos de dejar todos los trámites en suspenso.La reunión se hizo en dependencias de la IGJ y la presidió su Director de Sociedades Comerciales, Darío De León. Cuando llegó el abogado de Spínola, quien se presentó como Alfredo Hernán Henning Medina, le informó que no podría participar porque el Marqués no era reconocido como socio ni representante de acciones de nada, pudo reconstruir este diario.Quedaron en el lugar Esmeralda Mitre y sus abogados, su tía, Gagliardo padre -hasta ese momento presidente de KMB-, su hijo -que es el albacea de la sucesión de Mitre- y el abogado Fernando Carregal.Al final de la asamblea, los Gagliardo fueron removidos de la presidencia y la sindicatura, y Esmeralda Mitre fue consagrada presidenta lo que -más allá de que se lo pelearán hasta el cansancio y con la misma inventiva de siempre- le abre la puerta a La Nación y al manejo del famoso 20 % en disputa.