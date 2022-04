Máximo Kirchner: Unidad no es amontonamiento, no puede pasar que estén los dirigentes en un lugar y la gente en otro

El presidente del PJ Bonaerense se expresó en el marco del multitudinario acto donde juraron las nuevas autoridades del Partido Justicialista en Merlo con fuerte presencia de dirigentes de la primera sección electoral y se refirió a la diferencia entre “unidad” y “amontonamiento” al reflexionar sobre la interna dentro de la coalición oficialista:“El oeste, Moreno, Merlo son de los distritos que más conocen lo que pasa cuando los dirigentes se amontonaron en un lugar y el pueblo en otro, eso fue en 2001. Fue del oeste donde salieron muchos argentinos y argentinas a Plaza de Mayo porque no daban más. Entonces tenemos que tener la capacidad de entender que cuando nosotros planteamos situaciones no lo hacemos desde la verdad, sino desde nuestra verdad. Tenemos que darnos la oportunidad de no personalizar la discusión política", analizó. Y comparó que, cuestionó al referirse a situación inflacionaria y a la necesidad de políticas económicas que den respuesta a la pérdida del poder adquisitivo del salario.Junto al diputado nacional y presidente del PJPBA, Máximo Kirchner, se encontraba el nuevo presidente del PJ de Merlo, Gustavo Menéndez; la intendenta local Karina Menéndez; el jefe de gabinete bonaerense, Martin Insaurralde; el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermin; y el presidente saliente del PJ local, Eduardo Alessi. Allí se mostró preocupado por la inflación y la situación de la economía local y doméstica: “La semana que viene se va a conocer la inflación. Será muy duro. Es compleja la situación que nos toca pasar. Tenemos que tener la inteligencia y la voluntad suficiente para defender a nuestro pueblo”.", señaló.Máximo pidió así defender a los trabajadores y trabajadoras y a todas las mujeres del conurbano que "pararon la olla durante la Pandemia para que no falte la comida en las casas. Eso las dirigencias porteñas no lo entienden, porque para ellos el conurbano es un lugar desconocido al que deciden ingresar por las pantallas de tv".En el acto también estaban presentes, entre otras autoridades locales y provinciales, la Ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; la senadora Teresa García; los intendentes Damián Selci, Hernán Y Zurieta, Marisa Fassi, Mariel Fernández, Nicolás Mantegazza, Marina Lesci y Facundo Díaz.