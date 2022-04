Nació Francisco, el hijo de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez

Fabiola Yañez dio a luz a su bebé a las 01.21 de la madrugada del lunes en el Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires, adonde había ingresado unas horas antes con contracciones de trabajo de parto.

La primera dama Fabiola Yáñez y el presidente Alberto Fernández fueron padres en la madrugada de este lunes 11 de abril con el nacimiento de Francisco Fernández Yáñez.“La señora Fabiola Yánez ingresó pasada la medianoche al Sanatorio Otamendi con contracciones de trabajo de parto sin progresión del mismo, por lo cual se efectuó una operación cesárea”, indicó el comunicado de la unidad médica presidencial.Además, destacaron que “la evolución, tanto del bebé como de la madre, es satisfactoria. Encontrándose ambos en perfecto estado de salud”., escribió el jefe de estado en su cuenta de Twitter, donde compartió una foto con las huellas de los pies de su pequeño hijo, su nombre y la fecha y hora de su nacimiento.El 2 de abril Fabiola Yáñez brindó una entrevista con la Revista GENTE, donde dio más especificaciones sobre todo el proceso del embarazo y sobre su pasado con sus intentos de convertirse en madre.Respecto al nombre de Francisco, la Primera Dama afirmó: “Es un nombre que siempre me gustó y además cuenta con un significado muy lindo: ´perteneciente al pueblo de los francos. Procede del latín ‘francus’, que significa ‘hombre libre’. Claro que a ello, además, hay que sumarle que tanto Alberto como yo admiramos al Papa Francisco”.Además, la Primera Dama brindó detalles sobre su vida íntima y sobre dos embarazos que perdió de manera natural, lo que la llevaron a probar otras alternativas: “Allí decidimos acudir a un tratamiento de fertilización in vitro. Por suerte el primer intento fue exitoso. Cuando supe que finalmente estaba esperando mi primer hijo, me ilusioné mucho”, se sinceró en la entrevista.Además, aseguró que en un futuro cercano contempló la posibilidad de adoptar a un niño o a una niña “y que puedan criarse juntos con el que llega”.