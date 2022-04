Alberto Fernández apostó a la unidad y se refirió a su relación con Cristina: "Vamos a hablar"

"por sobre todas las cosas soy un ser humano, vivo las cosas, las sufro, las disfruto, y la verdad es que hoy estoy muy feliz"

"No paro de asombrarme de las cosas que han hecho dañando al pueblo, todo el daño que han hecho", remarcó en referencia al gobierno de Cambiemos y sostuvo, "seguro que vamos a estar unidos todos"

confirmó que el nombre de Francisco tiene mucho que ver con el Papa, "ese nombre representa mucho de lo que el Papa representa como líder", y acotó, "es un líder moral del mundo y yo lo valor mucho"

El Jefe de Estado,y contó, "Fabiola está bien, lo sobrellevó bien y lo veo bien a Francisco y eso me llena de alegría, me llena el corazón, me llena el alma".En ese sentido expresó que en lo personal le pegó "muy fuerte, hoy tengo una mirada diferente, tenemos mucha alegría, mucha felicidad" y planteó,. "Tengo miles de mensaje que todavía no pude contestar, estoy viviendo un día muy lindo", agregó, en diálogo con Radio10.A su vez,-quien les envió flores y realizó un posteo en su instagram con buenos deseos para el recién nacido- y consultado en términos políticos si esto podría abrir un diálogo contestó que. También en el plano político, ante una pregunta sobre un posible cambio de gabinete respondió, "yo ahora en lo que tengo que pensar es en el cambio de pañales".Alberto también hizo alusión a las elecciones en Francia,y analizó, "tiene una mirada más progresista en términos políticos muy parecida a la mía, por ahí no compartimos tanto la mirada económica, pero la mirada política y la necesidad de ampliar derechos y de favorecer la igualdad de género"., lanzó.Por otro lado,. Para cerrar aclaró que no se tomará la licencia por paternidad, "estoy trabajando a distancia, acompañando a Fabiola que lo necesita" porque todavía "no tiene el alta, va a estar internada un par de días".