11.04.2022 / Protestas

Sin acuerdo entre Zabaleta y los movimientos sociales: no habrá acampe pero harán una movilización

El ministro de Desarrollo Social se reunió con la Unidad Piquetera pero el encuentro no llegó a buen puerto. Eduardo Belliboni confirmó que "sigue el plan de lucha, pero no habrá acampe”, en relación al bloqueo en la avenida 9 de Julio. No obstante, se anunció una movilización masiva en todo el país para el miércoles.