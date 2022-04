Vilma Ibarra: "Tenemos un año y nueve meses para dar vuelta la situación"

"no hemos tenido la inteligencia para tener instancias de procesamiento de diferencias, pero hay que hacerlo". "El Frente de Todos se armó para poder derribar las políticas liberales de Macri" e insistió en que hay desafíos por delante, "tenemos que dar respuestas pero con debates internos no lo vamos a poder hacer, tenemos que bajar la tensión".

concluyó con un mensaje a la clase política, "la ciudadanía no espera ningún ajuste, quien lo agite esta agitando algo que lastima a la Argentina".

La Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia,y destacó que "cuando el Frente de Todos se organiza, propone la organización con una ilusión muy grande, hoy son desafíos muy grandes"., señaló.En ese sentido analizó que "hay miradas diversas y creo que tenemos una coalición política que no armó instancias para saldar las diferencias" y acotó,A su vez remarcó , "tenemos que cumplir las promesas que le hicimos a la gente, no podemos desilusionarla, eso es lo peor que puede suceder" y subrayó que "está todo para hacer hasta el 2023, creo que mantenernos unidos no es difícil, podemos tener diferencias, son legitimas, pero tenemos que estar unidos, son momentos muy difíciles"."Tenemos que saltear el momento difícil que estamos pasando de manera interna en el Frente de Todos" planteó y añadió,. "Tenemos que generar acuerdos técnicos, la economía es una economía política, por eso tenemos que hacer acuerdos con fortalezas políticas", comentó.Para cerrar resaltó, "tenemos el gran desafío que es dar respuesta frente a la inflación, los ingresos no pueden perder frente a la inflación, sino aumentamos la pobreza y la indigencia" y