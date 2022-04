Biden definió la guerra en Ucrania como "genocidio" y Macron lo cruzó

Los presidentesdiscreparon respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania, luego de que el mandatario estadounidense definiera a la operación militar del Kremlin como un "genocidio".dijo Biden a los periodistas mientras se preparaba para subir al Air Force One el martes.El Presidente de los Estados Unidos ha calificado repetidamente a Putin de "criminal de guerra", pero al pronunciar un discurso en una planta de etanol en Iowa a primera hora del martes el presidente de Estados Unidos endureció su tono para acusar a Rusia de genocidio.manifestó.Estados Unidos y Francia son dos de los principales críticos de la acción militar rusa y respaldos de Ucrania. Sin embargo, Macron se negó hoy a repetir la acusación de Biden acerca de que el Kremlin comete un "genocidio", y advirtió que la escalada verbal no ayuda a terminar la guerra., declaró el presidente francés en diálogo con la televisión France 2, de acuerdo con un reporte de la agencia de noticias AFP."Lo que ocurre es una locura, es increíblemente brutal", agregó Macron, inmerso en la atención de la crisis en Ucrania dado que Francia posee la presidencia pro tempore de la Unión Europea pero también dedicado de lleno a la campaña electoral hacia un difícil balotaje previsto para el 24 de este mes, en el que intentará ser reelecto frente a la candidata de ultraderecha, Marine Le Pen.expresó.Macron consideró mejor ser "cuidadoso" con la palabra genocidio en este caso, en especial porque". Esta no fue la primera vez que Macron se distancia de los calificativos que utilizó Biden a lo largo del conflicto entre Rusia y Ucrania. En marzo el mandatario estadounidense llamó "carnicero" al líder del Kremlin, y el presidente francés respondió entonces que la prioridad era alcanzar un alto el fuego mediante la diplomacia., disparó.En la entrevista con France 2, Macron indicó que tendría nuevas conversaciones con Putin y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en los próximos días. Los comentarios de Biden fueron bien recibidos por Zelenski, quien ha acusado repetidamente a Moscú de genocidio desde el inicio de la invasión, el 24 de febrero.s. Muchas ciudades de las que Rusia se ha retirado en el norte de Ucrania estaban llenas de cadáveres de civiles asesinados en lo que, según Kiev, ha sido una campaña de asesinatos, torturas y violaciones.El Kremlin afirma haber lanzado unael 24 de febrero para desmilitarizar y "desnazificar" Ucrania. Kiev y sus aliados occidentales rechazan este argumento como un falso pretexto para la invasión. El martes, Putin aprovechó sus primeros comentarios públicos sobre el conflicto en más de una semana para decir que Rusia continuaríasu operación, y expresó su confianza en que se alcanzarían sus objetivos, incluso en materia de seguridad. Por su parte, Zelenski se burló de Putin en un discurso pronunciado a primera hora de la mañana del miércoles: "¿Cómo ha podido salir adelante un plan que prevé la muerte de decenas de miles de sus propios soldados en poco más de un mes de guerra?".