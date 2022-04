El gobierno porteño tenía en sus archivos los datos biométricos del policía desaparecido Arshak

El abogado de la familia del policía porteño desaparecido Arshak Karhanyan, Juan Kassargian, señaló que, mientras la ciudad de Buenos Aires", este martes se encontraron sus datos biométricos en el sistema de reconocimiento fácil de prófugos del Gobierno porteño, y aseguró que con esta nueva información van a impulsar "el procesamiento de policías y funcionarios de la Secretaría de Seguridad". "relató el abogado en declaraciones formuladas esta mañana a El Destape Radio.La Justicia porteña suspendió este martes el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras detectar un uso ilegal que permitió acceder a datos biométricos de millones de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas; entre los que se encontraba datos de Karhanyan, quien fue visto por última vez el 24 de febrero de 2019 en el barrio de Caballito.Cuando desapareció, Arshak tenía 27 años, estudiaba Ingeniería en Sistemas Informáticos en la Universidad Tecnológica Nacional y se desempeñaba en una comisaría de Caballito, ubicada en la calle Valle, luego de haber trabajado durante cuatro años en un área que realizaba investigaciones.. En esta línea, Kassargian remarcó que, mientras se presentan irregularidades en el accionar policial, el juez de la causa "sigue mirando para otro lado y pide pruebas que no implica investigar a la policía", y por su parte el ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro "sigue defendiendo a la policía".Otra de las irregularidades que advirtieron es, justamente, un supuesto error cometido por peritos de la Policía de la Ciudad en el que se borró todo el contenido del teléfono celular del joven.. "Yo creo que tiene que ver con manejos de la policía, de ese grupo de policías, el problema es que la desaparición fue encubierta políticamente", concluyó el letrado.La decisión de la justicia porteña de suspender el sistema de reconocimiento facial fue adoptada por el juez en loEn la resolución, Gallardo aseguró haber constatado que el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) del Ministerio de Seguridad de CABA fue utilizado para obtener datos biométricos del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, entre muchas otras personalidades públicas.Fuentes judiciales consultadas por Télam señalaron que el sistema de monitoreo del ministerio de Seguridad porteño está habilitado a solicitar datos biométricos provenientes del(Renaper) siempre que se traten de personas incluidas en la(CoNaRC), que en 2019 eran unas 35.000 y el mes pasado llegaron a 40.000. Sin embargo, entre abril de 2019 y marzo de 2022, las consultas de datos biométricos realizadas desde la cartera de Seguridad porteña fueron 9 millones, una cifra que no se corresponde con la población de individuos requeridos por la Justicia o en situación de rebeldía a partir de una medida judicial, y que por esa razón figuran en los registros de la CoNaRC.