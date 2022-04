El Salario Universal estilo IFE que prepara Alberto Fernández y podría acercarlo a Cristina Kirchner

La iniciativa irá al Congreso y se financiará con un impuesto a alimenticias o suba de retenciones. Estratégico rol para Martín Guzmán en la arquitectura de la medida junto a la pacificación interna del Frente de Todos.Estiman que de mínima el SU debería abarcar a 10.000.000 de beneficiarios y beneficiarias. Avanzar hacia el Salario Universal (SU) asoma como decisión tomada para el Gobierno. Con la referencia de lo que fue en su momento la AUH, marcaron una diferencia, para concretar el SU el camino será una ley.La norma, insistieron, deberá cristalizarse antes de fin de año, apostando a consensos. Ante la pregunta sobre los fondos para sustentar la norma precisaron:sentenciaron. Sobre cifras del IFE y la cantidad de habitantes que se inscribieron, 13.000.000 de personas, estimaron que el SU no debería comprender a menos de 10.000.000 de beneficiarios.El martes por la tarde una cumbre ministerial, con cierre hermético, avanzó sobre la alternativa, donde el titular de Economía,fue uno de los protagonistas clave. La necesidad de ordenar la arquitectura para lograr los fondos del SU realza la figura del funcionario, como también su apuesta al "ordenamiento político" para avanzar en un plan.Nada fue casual, quienes tratan de lograr un alto el fuego en la interna del Frente de Todos consideran que cerrar filas, más allá de las diferencias, es crucial para lo inmediato. Los críticos del ala kirchnerista verán satisfechas sus expectativas de mejorar ingresos en la población, en tanto que los más cercanos al presidente Alberto Fernández destacaban que, además de anuncios de medidasserá necesaria una foto con el jefe de Estado y la vicepresidenta Cristina Fernández, "tan sonrientes como en la campaña electoral de 2019".Además de iniciar con velocidad el camino de que el SU sea ley, otras fuentes gubernamentales remarcaron a este medio que una vez pasadas las Pascuas, habrásin precisar mayores detalles, pero subrayando que esa alternativa de pacificación del oficialismo también es decisión tomada.El mensaje de Cristina Fernández en el CCK pasando factura a nivel global sobre la presencia y acción del Estado en la pandemia, pasando por el esfuerzo necesario de quienes tuvieron ayuda oficial para mantener en actividad a sus compañías, como también la concentración de riquezas en paralelo al incremento de la pobreza, hilvana la trama política de decisiones fuertes en la economía. En efecto, Cristina remarcó que "las desigualdades no son un producto de la naturaleza sino de, durante su discurso al encabezar el acto de apertura de la decimocuarta sesión plenaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), que se desarrolla en la Argentina.Con el SU consideran que quedará zanjada, en parte, la grieta que divide todavía al Gobierno en cuanto a medicina antiinflacionaria como además ordenar la erogación de fondos públicos en diferentes capítulos de los montos que se asignan a los sectores más postergados, más allá de que se asuma que si bien su impacto "puede ser similar a la efectivización de la AUH, no es una solución per se para todas las urgencias que deja la pandemia y la crisis anterior a la pandemia".