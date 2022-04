Germán Martínez sobre el FDT: "Me resisto a que todo sea leído en clave de polarización interna"

El presidente del bloque del Frente de Todos (FdT) en Diputados, Germán Martínez, pidió este viernes dejar de interpretar todo "en clave de polarización interna" y llamó a "salir de ese escenario y hablar de temas de la vida cotidiana no resueltos"."Tenemos que tomar aire, salir de ese escenario, ponernos en un escenario donde podamos interpretar a la sociedad, hablar con nuestros militantes de los temas que tienen que ver con temas de la vida cotidiana no resueltos por nuestro gobierno y tratar de generar espacios, acercar esas ideas y fortalecer a nuestro Gobierno con Alberto y Cristina a cargo", aseguró Martínez.En declaraciones a Futurock, el legislador minimizó las diferencias internas en el oficialismo y afirmó:"Cuanto más hablamos de unidad o de diferencia cuesta más encontrar un camino que nos permita seguir andando", aseveró Martínez, al señalar que "soy de los que creen que no se puede hablar de la unidad en nuestro espacio en tercera persona".En ese sentido, el jefe del bloque de diputados del FdT puso de relieve que "Para Martínez, el FdT tiene quey consideró que "no hay una única realidad: hay más que nunca una realidad compleja", al afirmar que "hay una disputa por la distribución del ingreso, no sólo de la Argentina sino también en todo el mundo"."Si cada uno de nuestros compañeros del Frente de Todos nos pusiéramos, en lugar de hablar como analistas externos, a analizar en función de un gobierno, se podría transitar de una manera distinta", enfatizó.Al ser consultado sobre eventuales cambios en el gabinete de Alberto Fernández, el jefe de la bancada oficialista de Diputados señaló que