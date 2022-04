D´Elía acusó a Belliboni de cobrar a los pobres y el dirigente del PO lo amenazó con un "soplamoco"

el dirigente social oficialista Luis D’Elia afirmó que el líder del Polo Obrero Eduardo Belliboni busca "desestabilizar" al Gobierno nacional y le cobra una cuota de los planes sociales a "cada pobre" para militar en su organización, y su interlocutor lo amenazó con darle un "soplamoco" y lo invitó a "arreglarlo afuera"

Un tenso cruce, con amenazas de violencia física incluidas, se produjo anoche en la televisión, cuandoLa discusión entre ambos dirigentes sociales se produce a semanas del acampe que el sector de Belliboni realizó en la avenida 9 de Julio, que generó muchos problemas de tránsito y que motivó cruces entre el oficialismo y la oposición alrededor de la idea de estos últimos de sacarles los planes sociales a quienes corten calles.En este contexto, el debate entre D´Elia y el líder del Polo Obrero fue creciendo en tono a medida que se insultaban mutuamente y se recriminaban por las movilizaciones de las que participaron cada uno y de qué hizo cada uno en diferentes momentos de la historia reciente.Entrevistados en C5N por, D’Elia inició la discusión al asegurar que Belliboni fue uno de “los que pactó” con el gobierno de Mauricio Macri, supuestamente a cambio del manejo de programas de asistencia a los sectores más vulnerables., lanzó el fundador del Partido Miles.Según dijo, “cuando recibían los planes” los militantes de la izquierda “no hacían trotkismo revolucionario”, en relación a la actitud que tenían en aquel entonces, sino que “lo hacen ahora por razones estrictamente partidarias”., denunció.Belliboni tomó la palabra tras escuchar las acusaciones y aseguró que “es absolutamente falso” lo que estaba diciendo el también ex legislador bonaerense, a quien calificó como alguien que ha “dejado el barrio hace mucho tiempo”.. D’Elia es un hombre que estuvo preso y fue abandonado por el Gobierno, y estaba resentido en una época, ahora parece que no, pero no quiero agarrármela con él”, contestó en un primer momento.Pero luego fue subiendo el tenor de su respuesta, al considerar que D´Elia es alguien “que en su momento estuvo con los movimientos sociales”, pero que “ahora ya ha dejado de estarlo y no sabe ni lo que es un comedor”.“Cuando en la Argentina hubo una crisis durante el gobierno de (el ex presidente Eduardo) Duhalde, él se colocó del lado del presidente. Ojo con esto. Vos te colocaste del lado de Duhalde cuando mataron a Kosteki y Santillán”, agregó.En ese punto llegó la amenaza de violencia física de Belliboni contra D´Elia:Tras escuchar este último pasaje, D´Elia contestó que el Polo Obrero, al momento del asesinato de los dos dirigentes sociales en medio de los disturbios tras el 2001, “los dejó tirados y se escondieron”., culminó el líder de Miles.