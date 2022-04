Ministros de Kicillof hablaron de la "lógica" búsqueda de reelección del Gobernador en 2023

Carlos Bianco, quien dio el primer paso, "lo más natural es que vaya por la reelección"

"cuando uno se plantea como objetivo de gobierno una transformación profunda, es imposible en cuatro años, incluso en ocho años"

Desde el fin de semana,. Fue su exjefe de campaña y exjefe de gabinete,indicó.Esta mañana se sumó el Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica,-quien también formó parte del equipo del mandatario bonaerense en el Ministerio de Economía nacional- quien remarcó queBianco, por su parte, había planteado el domingo que "más allá de que no es una decisión que se haya tomado ni pensado, porque es poner el carro delante del caballo", le parece que "lo más natural es que vaya por la reelección" y analizó que. También hizo alusión a las diferencias dentro del oficialismo y remarcó, "prefiero no llamarlo una interna; hay distintas posiciones sobre temas en particular".