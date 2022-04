Parrilli: "Lo que hicimos fue plasmar una realidad que tenemos desde el acuerdo con el FMI"

El legislador por la provincia de Neuquén, Oscar Parrilli, brindó declaraciones tras la separación en dos bloques de la bancada del ahora Interbloque oficialista en el Senado de la Nación y planteó que lo que hicieron "fue plasmar una realidad que ya teníamos desde que se votó con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional".En ese sentido remarcó que "esto fue una decisión del bloque, no de Cristina en particular", insistió en que "la división fue algo que ya había ocurrido" y aseguró que tienen diferencias pero no van a romper. "La división no se discutió con Alberto Fernández, fue una decisión de los senadores", señaló.Por un lado quedaron las y los legisladores que responden a la expresidenta en 'Unidad Ciudadana' -que presidirá la bonaerense Juliana Di Tullio- y por el otro los más cercanos a los gobernadores y el propio Presidente en el 'Frente Nacional y Popular', cuyo jefe seguirá siendo José Mayans."Más allá de que somos un interbloque estaban estas dos procedencias por eso la decisión que se tomó, responde a la necesidad de mostrar una realidad" y apuntó a la oposición que salió a plantear que el oficialismo hace esto para ganar una representación más en el Consejo de la Magistratura, "Juntos por el Cambio intenta ver en los demás las acciones que ellos llevan adelante". "No les importa nada, solo les importa ser serviles del poder que representan".Parrilli destacó que "los que le hacen trampa a la democracia son los personajes de la Corte que Macri puso a dedo" y comentó, "que "no debemos desviar la atención, hemos sufrido un golpe de estado institucional a un órgano como es el Consejo de la Magistratura". "El poder de Rosatti excede los límites de cualquier democracia" expresó y acotó que "hoy estamos frente a una corte macrista para que no avance ninguna de las causas que hay contra él".A su vez manifestó que "Juntos por el Cambio está avalando un golpe institucional de la Corte" y sostuvo que lo "hace acordar al golpe del 30'", "la Corte ahora vino con el Consejo, pero después va a venir por todo, Ejecutivo incluído". El Senador indicó que "está faltando poder político para avanzar con las transformaciones en el Poder Judicial"Para cerrar recordó que "en su momento habían instalado que tenían que volver los militares para poner orden, así nos fue, por eso hay que hablar de esto" y retomó las criticas a la oposición, "esto ya lo vimos, los senadores que hoy aceptan esto, antes habían dicho lo contrario". "Está claro que no respetan la democracia, las instituciones ni la constitución, solo los intereses de la casta que representan", concluyó Parrilli.