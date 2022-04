Más complicado "Pepín" Simón: quedó a un paso de la expulsión del Parlasur

con siete firmas de los diez parlamentarios presentes, el dictamen impulsado por el Frente de Todos se impuso sobre el dictamen en minoría, el cual obtuvo solo dos votos, a favor de su permanencia en el cuerpo.

La Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlamento del Mercosur aprobó por dictamen de mayoría la expulsión de ese cuerpo de Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, quien fuera declarado en rebeldía por la justicia argentina tras no presentarse a prestar declaración indagatoria en una causa en la que se lo acusa por extorsión.La reunión de comisión de Parlasur fue convocada para las 8.30 y se llevó a cabo de manera virtual, donde asistieron los diez parlamentarios integrantes. De este modo,El voto restante fue en abstención al tema tratado.El dictamen de mayoría propuesto por el Frente de Todos fue acompañado por las firmas de los argentinos Jorge Cejas, Julio Sotelo y Elena Corregido, las legisladoras paraguayas Edith Benítez (Asociación Nacional Republicana) y Blanca Mignarro (Partido Liberal Radical Auténtico) el brasileño Arlindo Chinaglia (Partido de los Trabajadores ) y el uruguayo Daniel Caggiani (Frente Amplio).Por el dictamen en minoría votaron el argentino Humberto Benedetto (Juntos por el Cambio) y el uruguayo Conrado Rodríguez (Partido Colorado), mientras se abstuvo el brasileño Celso Russomanno (Republicanos).El dictamen impulsado por el oficialismo argentino sostiene que Rodríguez Simón debería perder su mandato como parlamentario del Mercosur porque incurrió, al haber sido declarado en rebeldía por parte de la jueza María Romilda Servini, quien lo convocó a indagatoria en la causa en la que se investigan la supuesta extorsión a los dueños del Grupo Indalo."El Pleno del Parlamento del Mercosur no es ni juez ni parte para meritar los hechos ilícitos que se le endilgan al Sr. Rodríguez Simón, sin embargo, tiene el deber de velar por una conducta decorosa de sus miembros", sostiene el dictamen, según le adelantaron a Télam fuentes parlamentarias que explicaron que lo que se le reclama es no haberse presentado en la causa en la que fue requerido.El dictamen que promueve la destitución de Rodríguez Simón fue alcanzado luego de que se activaran los mecanismos necesarios dentro del Parlasur, es decir que se reuniera la prueba y que el propio "Pepín" ofreciera un descargo en el que sostuvo que es víctima de una persecución.