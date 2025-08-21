Villarruel desafía otra vez a Milei y sube la dieta que llegará a $10,2 millones en noviembre

El piso salarial del personal legislativo se actualizó y, por la cláusula que los propios senadores aprobaron a mano alzada en abril de 2024, las dietas volvieron a moverse en la misma proporción. Con el valor del módulo en $2.554,84 desde noviembre, la retribución bruta quedará en $10.216.000 por cabeza. Hoy los recibos promedian poco más de $9 millones para quienes habían renunciado al último incremento y cerca de $9,5 millones para quienes no lo hicieron.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, dictó un decreto que invitaba a los miembros del cuerpo a “adecuar o no, total o parcialmente sus respectivas dietas”, luego de la polémica por otra suba automática. Según fuentes parlamentarias, aproximadamente la mitad de la Cámara elevó su renuncia al aumento de junio, con firmas que cruzan bloques como LLA, UCR, PRO y fuerzas provinciales.En el interbloque kirchnerista que preside José Mayans, el riojano Fernando Rejal formalizó la renuncia, mientras que Alicia Kirchner quedó exceptuada porque percibe su jubilación. Entre los provinciales se sumaron, además, la neuquina Lucila Crexell y la santacruceña Natalia Gadano; el formoseño Francisco Paoltroni tiene su sueldo embargado por la Justicia de su provincia, según confirmaron en el Palacio.El nuevo salto en las dietas se da en pleno ajuste del Gobierno nacional y reabre el debate sobre el esquema que ata los sueldos legislativos a la paritaria del Congreso. Con la figura de Villarruel en el centro de la escena y la “opción” individual como salida, el oficialismo libertario queda otra vez frente a la contradicción entre el discurso anticasta y el incremento de los ingresos en la alta política.