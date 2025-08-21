21.08.2025 / CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE MILEI

Pagano le escribió a Milei: Usted no es la casta, pero lo rodea y lo peor: lo manipula

La legisladora describe a un círculo presidencial que celebra “el hambre de los jubilados con memes de Twitter”, que “insultan como política, gritan como doctrina y destruyen como estilo”. “No tienen programa, tienen cuentas troll. No buscan el orden, sino la revancha”, plantea, y advierte: “Lo están llevando a un abismo, Presidente”.




En una carta abierta, la diputada Marcela Pagano marcó un upgrade en el quiebre con el oficialismo libertario, advirtió que el Presidente “lo están llevando a un abismo” y cuestionó el rumbo del Gobierno. Señaló además al titular de Diputados como “un burócrata del apellido” y denunció “audios” que vinculan a funcionarios en “un esquema de coimas” en la compra de medicamentos para personas con discapacidad.

Pagano publicó una “Carta abierta al Presidente de la Nación” en la que afirma: “Le escribo desde el dolor, desde la decepción, pero también desde el respeto”. En el texto sostiene que Milei se apartó de su promesa original y lanzó una definición que sacude el tablero: “Usted no es la casta. Pero lo rodea. Y lo peor: lo manipula”.




La diputada también cuestiona al presidente de la Cámara baja sin rodeos: “Usted, que tantas veces habló del costo de la casta, hoy tiene como presidente de la Cámara de Diputados a un heredero político de esos privilegios. Un empleado de la herencia, un administrador de cargos, un burócrata del apellido. ¿Ese es el que combate la casta? Por favor…”.



En el tramo más grave, Pagano vincula a figuras del entorno presidencial con presuntos hechos de corrupción: “Mientras usted promete transparencia, emergen audios que involucran a su hermana y a los Menem en un esquema de coimas en la compra de medicamentos para discapacitados… Esto no es combatir la corrupción, Presidente: es institucionalizarla con otros apellidos”. Y contrasta ese cuadro con la realidad social: “Mientras los abuelos eligen entre comer o comprar medicamentos, Mientras las PyMEs se funden, Mientras las universidades se caen a pedazos, su ministro de Economía se sienta a brindar con champagne por el ‘logro’ de que el país no explote… aunque se esté apagando”.

