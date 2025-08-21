Pagano le escribió a Milei: Usted no es la casta, pero lo rodea y lo peor: lo manipula

En una carta abierta, la diputada Marcela Pagano marcó un upgrade en el quiebre con el oficialismo libertario, advirtió que el Presidente “lo están llevando a un abismo” y cuestionó el rumbo del Gobierno. Señaló además al titular de Diputados como “un burócrata del apellido” y denunció “audios” que vinculan a funcionarios en “un esquema de coimas” en la compra de medicamentos para personas con discapacidad.

Carta abierta al Presidente de la Nación @JMilei pic.twitter.com/1qCYeAhXtj  Marcela Pagano (@Marcelampagano) August 21, 2025

La diputada también cuestiona al presidente de la Cámara baja sin rodeos: “Usted, que tantas veces habló del costo de la casta, hoy tiene como presidente de la Cámara de Diputados a un heredero político de esos privilegios. Un empleado de la herencia, un administrador de cargos, un burócrata del apellido. ¿Ese es el que combate la casta? Por favor…”.