Comenzó la subasta por la camiseta que Diego Maradona uso contra Inglaterra en México 86

En medio de la polémica que se generó al respecto de su autenticidad, el sitio de subastas británico Sotheby’s lanzó la puja por la remera con la que Diego Armando Maradona le habría hecho los dos goles a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 86. La misma estaba en manos del exfutbolista inglés Steve Hodge, quien intercambió su prenda con la del Diez.La camiseta argentina de nylon de la marca Le Coq Sportif con la 10 en la espalda fue presentada en una galería de Londres y ya existe una oferta de un interesado por 4 millones de libras esterlinas -aproximadamente 5,22 millones de dólares- y se espera que a lo largo de los próximos 14 días -se subastará hasta el miércoles 4 de mayo- lleguen nuevas ofertas que según estimas podrían elevarse a los 8 millones de dólares."La camiseta está en buenas condiciones generales consistentes con el uso intensivo, la transpiración y la actividad atlética. Ligero deshilachado en el dobladillo en la parte inferior delantera de la camisa y manchas menores en todas partes", sostiene la descripción del sitio de subastas sobre la histórica remera.Desde que se conoció que se iba a llevar adelante la subasta con el aval del consignatario -Hodge-, la familia de Maradona expresó que la que tenía en su poder el exjugador inglés no era la de los goles -que se produjeron en el segundo tiempo- sino la del primer tiempo, "no tenés manera de comprobar de que es la del segundo tiempo", lo criticaron desde el entorno del astro."¡Está mintiendo! Te voy a explicar. Él (por Hodge) no tiene la camiseta de los dos goles pero no lo puede decir porque tiene mucho más valor la otra que es la que él no tiene" expresó Dalma Maradona -la hija mayor- y explicó "hay una del primer tiempo y otra del segundo, nadie puede comprobar que el cambio existió y cualquier que conozca apenas un minuto, un segundo a mi papá sabes que esa camiseta no se la dio a nadie"Por su parte, Claudia Villafañe -exesposa de Diego y madre de Dalma y Gianina-, sostuvo que "va a ser la palabra de este exjugador contra la nuestra" e insistió con el argumento de su hija y apuntó a Hodge, "lo que este señor tiene es la del primer tiempo que igual si la quiere subastar es un pecado".Para intentar confirmar que la que tenía el inglés era la auténtica de los goles del Diez, "Sotheby’s trabajó con Resolution Photomatching para hacer coincidir la camiseta con ambos objetivos, examinando detalles únicos en varios elementos del artículo, incluido el parche, las rayas y la numeración" y acotaron que pudieron "hacer un photomatch conclusivo a la celebración tras el gol de La Mano de Dios". "La resolución Photomatching determinó que Maradona cambió de camiseta durante el partido, pero que Maradona usó esta camiseta para los dos goles históricos en la segunda mitad del partido", resaltaron.