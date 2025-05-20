La jueza Makintach irá a juicio político tras el escándalo que frustró el debate oral por la muerte de Maradona

La jueza Julieta Makintach irá a juicio político y podrían destituirla del cargo por el escándalo judicial que derivó en la nulidad del debate oral por la muerte de Diego Armando Maradona.Así lo definió la Comisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires. De esta manera, investigarán si incurrió en un delito y, mientras tanto, no será posible su renuncia y queda suspendida.Makintach presentó tres planteos, entre ellos la recusación "por parcialidad manifiesta" de Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte bonaerense, y también un pedido para que la acusación en su contra se ampliara a sus pares Verónica Di Tomasso y Maximiliano Savarino. La situación surgió tras la renuncia de la senadora Lorena Mandagaran, lo que dejó incompleta la composición del tribunal.Su defensor, Darío Saldaño, argumentó que tras esa renuncia se convocó a una nueva audiencia sin respetar los plazos ni el procedimiento de designación de conjueces legisladores. Para la defensa, la conformación irregular del jurado implica nulidad absoluta del proceso y viola la garantía del “juez natural”.El pasado 3 de julio, el Jurado había dispuesto el apartamiento preventivo de la magistrada, que presentó su dimisión al Tribunal N° 2 de San Isidro que integraba, pero no fue aceptada por el Gobierno bonaerense y el Senado bonaerense.Esa decisión fue unánime y ratificó la licencia compulsiva adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. El apartamiento preventivo decidido por el jury está contemplado en la Constitución y es por tiempo indefinido.Si le aceptaban la renuncia, Makintach podía volver a ocupar un cargo judicial en la provincia de Buenos Aires. Desde ahora pasará a cobrar solo el 40% de su salario.