Nuevo IFE: empieza la inscripción a través de ANSES para el bono de $18 mil

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció que desde el jueves 28 de abril estará abierta la inscripción online para aplicar para el bono de $18.000, que lanzó el Gobierno como una forma de paliar el efecto de la inflación sobre trabajadores informales, trabajadoras de casas particulares y monotributistas de las categorías más bajas.La iniciativa incluye también a jubilados que cobran hasta dos jubilaciones mínimas, en este caso de $12.000, pero para esos beneficiarios la acreditación va a ser automática y sin necesidad de inscripción.Las personas que quieran percibir el “Refuerzo de Ingresos para un crecimiento con inclusión” de $18.000 deberán inscribirse desde ese día en la página web de la Anses, detallaron fuentes del organismo. Tendrán plazo para hacerlo hasta el 7 de mayo.Según fuentes del organismo, desde ahora mismo es conveniente validar los datos personales en la web de Anses ( www.anses.gob.ar ) para tener toda la información al día en el momento de la inscripción. Eso se puede hacer ahora mismo en la aplicación “mi Anses” de la web del organismo, en la solapa “Refuerzo de ingresos”. El trámite también se podrá realizar en las 400 oficinas que el organismo tiene en todo el país.El bono de $ 18.000 se dará en dos cuotas, en mayo y junio, mientras que el $ 12.000 para los jubilados y pensionados será en una única cuota en mayo, que se sumará al bono de $ 6.000 que se está pagando a los que perciben hasta un haber mínimo ($32.630).De esta forma, se pagarán dos bonos de 9.000 pesos en mayo y junio a trabajadores sin ingresos formales, trabajadoras de casas particulares y monotributistas de las categorías A y B.La persona que quiera solicitar el Refuerzo deberá ingresar a www.anses.gob.ar y entrar al aplicativo de “mi Anses”, para lo cual deberá tener a mano su CUIL y Clave de la Seguridad Social.En caso de que no recuerde su CUIL podrá consultarlo en el momento. Al igual que podrá crear su Clave de la Seguridad Social.Una vez que la persona haya ingresado a “mi Anses”, deberá elegir la opción “Refuerzo de Ingresos” y seguir los pasos para completar y actualizar sus datos de contacto (domicilio, teléfono y correo electrónico).La persona que ya actualizó sus datos de contacto, a partir del 28 de abril deberá ingresar nuevamente a “mi Anses” para finalizar con la inscripción: completar la declaración jurada y validar/cargar su cuenta bancaria (CBU), donde va a cobrar el refuerzo.Según fuentes de la Anses, se espera que la demanda por parte de potenciales beneficiarios sea enorme. Eso puede causar que la Web del organismo tenga fallas por exceso de visitas. Desde la entidad sugieren que en caso de encontrar dificultades para anotarse, las personas intenten de nuevo más tarde a la espera de que se regularice el funcionamiento de la página.Por otro lado, los jubilados y pensionados no deberán realizar ninguna inscripción. Percibirán el refuerzo en forma automática junto con su haber en el cronograma de pagos de mayo y sin la necesidad de realizar ningún tipo de trámite. Se calcula que en ese universo entran 6,2 millones de beneficiarios, el 85% del total.El cobro del refuerzo de ingresos es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo para Protección Social, las becas Progresar, la Prestación por Desempleo, con Potenciar Trabajo, con estar inscripto en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP) y con los planes alimentarios provinciales y municipales.Las personas que perciben la AUH deberán inscribirse para recibir el beneficio. El proceso no es automático, remarcaron desde la Anses.(El 5 de mayo la Anses dará a conocer quiénes fueron las personas que cumplieron con los requisitos socioeconómicos para recibir el refuerzo. El pago de refuerzo se hará por número de finalización de DNI desde el 19 de mayo y durante los 10 días hábiles posteriores.