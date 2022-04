Presentan un proyecto para ampliar la Corte a 16 miembros

El senador rionegrino del Frente de Todos, Alberto Weretilneck, presentó este lunes un proyecto de ley en el Congreso para ampliar la Corte Suprema de Justicia a 16 miembros.El objetivo de la iniciativa oficial es ", según repasa el texto.En su composición "deberá garantizarse y promoverse la paridad de género y el federalismo. A los fines de garantizar el federalismo, la Corte deberá integrarse con al menos TRES (3) integrantes por cada región, debiendo ser naturales de ella, o teniendo al menos ocho años de residencia inmediata en la región"., señala el documento.El proyecto del ex gobernador de Río Negro ya ingresó a la Mesa de Entradas del Senado de la Nación y fue girada a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, que conducen los senadores Guillermo Snopek y Oscar Parrilli, respectivamente, quienes pondrían el debate sobre la mesa el próximo miércoles en comisiones.-Amplía la corte a 16 magistrados-Establece la paridad de genero-Cupo Federal: 5 regiones (Ciudad - Bs As - Norte – Centro – Sur) - Mínimo 3 magistrados por cada una de las regiones-Divide en 5 salas de 3 miembros cada una. Se arman por sorteo en cada caso para evitar concentración de poder-El presidente de la Corte será designado por el voto mayoritario de la totalidad de los magistrados que la integran. La presidencia será ejercida por un periodo de UN (1) año. No podrá elegirse un presidente de la misma región en forma consecutiva.