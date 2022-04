Inflación: Kicillof señaló que "ante la coyuntura compleja, hay que aplicar medidas extraordinarias"

El, afirmó que "estamos en una coyuntura compleja que a nivel internacional" por lo que reclamó "aplicar medidas extraordinarias". "Los alimentos y la energía deben llegar a los argentinos a precios razonables", afirmó., señaló.Consultado sobre el proyecto de renta extraordinaria, el Gobernador bonaerense señaló que la Argentina tiene ""Lo que hay que hacer es ver cómo proteger a la población local, aunque implique tomar medidas extraordinarias", instó.En esa linea, el Jefe Provincial recordó que desde su gestión apelaron a "medidas creativas", pero que deben ser "complementarias a las que se vayan tomando a nivel nacional". Respecto a la situación actual, recordó que asumieron en 2019 "el salario registrado había sufrido una caída durante el gobierno de (el ex presidente Mauricio) Macri, la caída de un 20 por ciento del poder adquisitivo", "sin pandemia, sin nada".indicó.Kicillof además se refirió a la reunión de ayer con referentes de partidos que integran el Frente de Todos bonaerense, señalando que es "es una coalición de gobierno, de cara al proceso electoral que se viene" y "la idea es reforzar". "Convoqué algunos sectores y quedamos en hacer una reunión más amplia", indicando que comenzaron con "", dijo en diálogo con El Destape Radio.Según analizó, el Frente de de Todos "fue electoralmente exitoso, hoy está en posición de gobierno, a su interior tiene matices; eso implica debates sobre políticas".señaló, en referencia a la pospandemia y la guerra de Ucrania.De esta manera, planteó que hay que "ir estructurando" el diálogo entre fuerzas "porque estamos ante una situación delicada que requiere ir tomando medidas". No es lo que esperábamos en 2019, pandemias y guerra, sino poner el país y la Provincia en marcha", indicó, para luego añadir:El Gobernador reiteró su rechazo a la aplicación de recetas ortodoxas para combatir la inflación, propuestas por Juntos por el Cambio, recordando que durante el macrismo Argentina fue "un laboratorio de políticas neoliberales" que "por enésima vez fracasaron".", lanzó. Y agregó: "El otro día Macri felicitó a Elon Musk por haber aplicado una suma inmensa para comprar Twitter. La misma guita tomó él con el Fondo Monetario Internacional y no trajo nada para el país"..Según observó, "del lado contrario, de lo que es nuestra oposición, parece que hay una cola para ver quién se candidatea para cualquier cosa". "diferenció.Por otra parte, se refirió a la protesta de productores del agro y de Juntos por el Cambio, Kicillof afirmó que su gestión tiene el "apoyo de las producciones pequeñas y medianas" ya que tienen "políticas de cara al sector".”, comparó.Por otra parte, el Gobernador se refirió al programa MESA Bonaerense, que fue lanzado el lunes, en el que se institucionalizó la ayuda alimentaria en las escuelas que se bajó durante la pandemia., señaló.En ese sentido, Kicillof planteó que para su gestión "la política alimentaria que se inició en la pandemia continúa ahora, y se convierte en un tema central"., explicó.