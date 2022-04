Carrió le responde a Milei: "Muchos igual que él, terminaron en terribles dictaduras"

La jefa de laapuntó duramente contra el diputado Javier Milei, al sostener que representa un riesgo para la democracia, al señalar que "hubo muchos con igual discurso que terminaron en terribles dictadura en Europa, especialmente antes de la Segunda Guerra Mundial”. Asimismo, Carrió se diferenció del ex presidente Mauricio Macri, que manifestó su simpatía por el economista libertario, al expresar:Acuerdo. La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunió el miércoles y difundió un comunicado.“El mal radical puede presentarse en la historia sobre ideas del bien”, alertó la mediática ex legisladora. Carrió señaló que el economista “tiene muy buen coaching” y le atribuyó decir “lo que los jóvenes esperan como una solución mágica”. Además, lo acusó de estar financiado por sectores protestantes de derecha de los Estados Unidos “que buscan derribar las democracias liberales”. Incluso, dejó entrever que el consultor Jaime Durán Barba llegó a pertenecer a ese entramado. La dirigente señaló que ese movimiento viene de la época de Ronald Reagan en la Casa Blanca.añadió.En ese contexto, Carrió señaló que la “Tercera Guerra Mundial” está cercana, comparó la actual coyuntura con el ascenso de Adolf Hitler en Alemania, y lo asoció a Milei como parte de un esquema mundial. “Es un fenómeno internacional que en la Argentina lo representa Milei por derecha”, indicó. Y profundizó:, disparó. Carrió sostuvo que “la ignorancia es fuente del mal” y añadió que incluso “hubo muchos judíos liberales” que eligieron al canciller que desató la Segunda Guerra Mundial., graficó. La referente dijo que le “da miedo la cara” de Javier Milei. Y también pidió prestar atención a sus ojos. “Los ojos de una persona se iluminan, oscurecen o se mantienen fijos. Milei tiene siempre los ojos fijos, más allá de todas las expresiones de su cara”, aseguró.Carrió no evitó refererirse a la interna dentro de Juntos por el Cambio e hizo mención al comunicado que emitió la mesa partidaria de la coalición en rechazo a una eventual alianza con Javier Milei. En ese sentido, hubo una frase que generó impacto.Carrió puso de manifiesto que Macri sugirió la palabra “anarquía”, algo que después objetó Patricia Bullrich.”, analizó la exdiputada. Bullrich dejó trascender este jueves que es un error cerrarle la puerta el economista libertario. En ese sentido, la dirigente contó que el expresidente reconoció en la reunión que Javier Milei “tenía ideas creativas”, pero que, al mismo tiempo, afirmó que “era autoritario” y que podía llevar al país “a la anarquía”. Todos coincidieron con esa aseveración.”, afirmó.