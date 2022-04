30.04.2022 / Sociedad

Anticipan un rebrote de casos de Covid entre otoño e invierno

Lo confirmó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, desde la localidad salteña de Animaná, donde participó de una actividad por la Semana de Vacunación de las Américas. “Lo que buscamos no es que no haya casos. Sabemos que van a aumentar, lo que tenemos que lograr es que eso no se traduzca en hospitalizaciones y fallecimientos”, indicó.