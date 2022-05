Declara Arribas ante la Bicameral por el espionaje y la Gestapo: por qué está complicado

El exfuncionario -convocado para las 12:30 de este lunes- fue mencionado ante la comisión parlamentaria por algunos de los participantes de la reunión que se desarrolló en 2017 en la sede porteña del Banco Provincia

La Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso citó para este mediodía al exdirector general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas para que exponga sobre la denuncia de espionaje ilegal durante el Gobierno de Juntos por el Cambio (JxC)., donde funcionarios de la administración de la exgobernadora María Eugenia Vidal y empresarios hablaban sobre cómo impulsar causas contra sindicalistas.La comisión bicameral, que preside el diputado Leopoldo Moreau (FdT), inició esa investigación luego de que la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunciara ante los tribunales federales que había hallado un video de esa reunión de 2017 en el Banco Provincia, en la que participaban espías.El nombre del ex funcionario aparece en la escena que da inicio la persecución contra el "pata" Medina, tal como quedó reflejado en la resolución de 247 páginas que firmó el juez Kreplak este jueves.De acuerdo al magistrado, la “estrategia parajudicial” contra Medina se empezó a tejer el 4 de mayo de 2017 en una reunión en la Casa Rosada que contó con la presencia del entonces presidente Mauricio Macri:En esa línea, agregó que “el primer antecedente suficientemente comprobado” es aquella “reunión llevada a cabo el día 4/5/17 en Casa Rosada, de la que participaron funcionarios de los gobiernos nacional y provincial, tras la cual se habrían activado diversas acciones para avanzar con la estrategia aludida”.Ese 4 de mayo, Macri se reunió en Casa de Gobierno con Arribas y los entonces ministros de Seguridad, Patricia Bullrich; de Trabajo, Jorge Triaca; de Transporte, Guillermo Ditrich; y del que también participó el ex ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas. Entre otras cuestiones abordaron “el tema” de Juan Pablo Medina. Villegas lo confirmó en su declaración indagatoria en el caso Gestapo antisindical. Según relató en sede judicial el funcionario bonaerense, el propio Macri le dijo: “Bueno, perfecto, si necesitas algo de los que están acá hacelo saber”.Kreplak resaltó la presencia de Arribas en ese cónclave: “Resulta elocuente la participación en ese encuentro del titular del Agencia Federal de Inteligencia. Esta circunstancia no puede desvincularse de la intensificación de las tareas de investigación sin orden judicial que se desarrollaron sobre el delegado de dicha Seccional y sus allegados, apenas días después de esa reunión”.Según precisó el abogado Cesar Albarracín, quien representa al Pata Medina, el 5 de mayo de 2017, al día siguiente de la reunión en la Casa Rosada, “comenzaron las tareas de espionaje sobre Juan Pablo Medina y su entorno”. Cuatro días después, el 9 de mayo, está fechado el primer parte de inteligencia de la AFI sobre el sindicalista, “lo que permite en principio suponer que debió actuarse con conocimiento de las máximas autoridades de la entidad”, consideró Albarracín al pedir la indagatoria de Arribas. El 12 de mayo comienza la embestida judicial contra el referente de la UOCRA – La Plata con la primera denuncia anónima que se presenta en su contra y que tiene las huellas de la AFI.