Elecciones 2023: Durán Barba pronosticó un enfrentamiento en las urnas entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri

El ex consultor presidencial Jaime Durán Barba pronosticó un enfrentamiento entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri en las próximas elecciones” y señaló que "Javier Milei tiene sus chances" si hace las cosas bien., planteó.en diálogo con radio La Red.En esa línea, se refirió al diputado por La Libertad Avanza: “Javier Mileiy en el mundo. Este estilo de candidatos que tienen como fuerza no parecerse a los políticos está pegando en todos lados. Si hace bien las cosas, tiene su chance".Sobre la posibilidad de una alianza entre Milei y JxC, planteó: "No creo que tenga la disciplina y la mente para ser miembro de un proyecto en el que tiene que compartir cosas. No lo conozco personalmente, pero; con una persona así es difícil hacer grupo".Durán Barba también opinó sobre la interna de Juntos por el Cambio: “Es lógico que estén disputando la candidatura (a Presidente). Horacio (Rodríguez Larreta) ha hecho una gran labor como jefe de Gobierno y es lógico que quiera ser candidato. Lo mismo Mauricio Macri, que lo pretenda como ex presidente es normal".“Creo que Patricia (Bullrich) también pretende, es lógico porque es una mujer valiosa., pero si ella quiere...", concluyó.